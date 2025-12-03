Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media

Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media
139

Собеседник: Дарья Неретина – человек, который словно создан, чтобы соединять людей. Когда-то она объединяла пары в день их свадьбы, а сегодня – креаторов, бренды и мечтателей по всему миру. Мы поговорили о том, как появился Wed Vibes Media, почему личная история важнее любого алгоритма, и что значит быть голосом нового поколения свадебных профессионалов на глобальной сцене.

Начало пути

Дни.ру: Дарья, как начался ваш путь в свадебной индустрии?

Дарья Неретина: Мне всегда хотелось создавать атмосферу — не просто мероприятие, а день, который запомнится навсегда. Я начинала как свадебный организатор и за семь лет реализовала более двухсот проектов. С каждой парой я проживала целую историю — от первых встреч до аплодисментов после первого танца. Тогда же я поняла, что моя миссия шире — быть не только организатором, но и проводником между талантами и их аудиторией. Я часто становилась “адвокатом” для фотографов, флористов, стилистов, помогая парам понять, почему именно этот человек способен создать для них идеальную атмосферу.

Постепенно я увидела: у многих невероятно талантливых креаторов есть идеи, но нет системы продвижения. Они не знали, как упаковать свой бренд, оформить визуал, выстроить маркетинг. Так я начала помогать коллегам строить стратегию, развивать соцсети, готовить контент и выстраивать бизнес. Именно тогда маркетинг стал моим вторым призванием.

Рождение Wed Vibes Media

Дни.ру: Когда появилась идея создать Wed Vibes Media?

Дарья Неретина: Wed Vibes родился из желания дать креаторам платформу, где их услышат. Сначала это был небольшой онлайн-журнал, а после переезда в США я увидела потенциал масштабирования. Опыт, накопленный в СНГ, оказался востребованным и за рубежом. Вместе с партнёром мы приняли стратегическое решение сделать проект англоязычным, объединить индустрию через вдохновение, образование и реальные истории. Сегодня Wed Vibes Media — это не просто медиа, а международная экосистема, где пары находят идеи и подрядчиков, а профессионалы — ресурсы, обучение и сообщество.

Фото: Wed Vibes Media

Масштабы и результаты

Проект охватывает более 50 000 читателей в месяц и объединяет 1 500+ креаторов со всего мира — от фотографов и дизайнеров до свадебных агентств. Wed Vibes Media выпускает обучающие курсы, международные рейтинги и исследовательские отчёты, помогает специалистам выходить на глобальный рынок.

В 2024 году Дарья получила награду Best Business Awards как лучший маркетолог года, стала членом жюри международной премии Successful Ladies Awards. Все эти признания подтверждают не только профессионализм, но и миссию — развивать индустрию через ценности, образование и вдохновение.

Исследования, обучение и вклад в индустрию

Дни.ру: Вы выпустили Wedding Trends Report 2025 — чем он отличается от других?

Дарья Неретина: Это глобальное исследование, объединившее более 500 интервью с парами и экспертами. Мы анализируем тренды в декоре, моде, флористике, фото– и видеосъёмке. Отчёт уже скачали 13 000+ человек. Его уникальность — в сочетании аналитики, эмоций и реальных кейсов. Это не просто прогноз, а зеркало индустрии.

Также мы запустили курс Fall In Love — практическую программу для начинающих креаторов, которая объединяет психологию, маркетинг и реальные кейсы. Он помогает выстроить личный бренд, научиться вести клиента и построить устойчивый бизнес.

Миссия и сообщество

Дни.ру: Какую роль вы видите для Wed Vibes Media и для себя в профессиональном сообществе?

Дарья Неретина: Для меня важно, чтобы индустрия оставалась честной и человечной. Чтобы за красивыми картинками стояли настоящие истории, а за брендами — люди. Моя миссия — давать экспертам инструменты роста и уверенность, что талант не ограничен страной или языком. Я горжусь тем, что являюсь членом Ассоциации “Я — лидер”, объединяющей предпринимателей и создателей образовательных и культурных инициатив. Это подтверждает, что наша работа имеет не только творческую, но и социальную ценность.

Фото: Wed Vibes Media

Взгляд в будущее

Дни.ру: Что дальше?

Дарья Неретина: Мы готовим запуск новых направлений: офлайн-ивенты, воркшопы, возможно, даже собственную площадку для свадеб. Планируем интегрировать AI в подбор специалистов, развивать устойчивые практики — экологичность, этику, прозрачность. Wed Vibes Media уже сегодня помогает креаторам чувствовать уверенность, вдохновение и поддержку — и мы продолжим быть тем пространством, где мечты превращаются в проекты.

Фото: Wed Vibes Media

Совет начинающим

Дни.ру: Ваш совет тем, кто только начинает путь в свадебной индустрии?

Дарья Неретина: Работайте над своим брендом с первого дня. Слушайте клиента, учитесь чувствовать его эстетику. Вкладывайтесь в обучение и качество — это всегда окупается.
И самое главное — оставайтесь искренними. Эмоции, внимание к деталям и человеческое отношение — вот то, что делает проект не просто красивым, а настоящим.

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2025, 10:55
Фото: Wed Vibes Media
Дни.ру✓ Надежный источник

