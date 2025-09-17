Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября

2914

Осень в Москве – время премьер, вернисажей, концертов. Выбирайте самое интересное из подборки "Дни.ру".

ТЕАТР

"Искуситель"

Комедия поставлена по пьесе "Поджигатель", написанной драматургом Валерием Шашиным еще в 1980-е годы. В центре внимания – супружеская пара, чье существование течет ровно и предсказуемо, словно по накатанной колее. Но однажды в их размеренный мир врывается загадочный незнакомец – обаятельный обманщик и виртуозный манипулятор. Появление этого харизматичного персонажа разрушает привычный уклад жизни и заставляет добропорядочных супругов совершать поступки, о которых они прежде даже не могли помыслить. В ролях – Мария Аронова, Даниил Спиваковский и Сергей Векслер.

17 сентября, "Театриум".

Фото: пресс-служба

"Пиковая дама"

На фестивале театра и Амурская осень" эта постановка собрала множество наград: за лучший спектакль, за лучшую женскую роль (Алена Яковлева) и приз за режиссуру (Олег Ильин). Хотя режиссер не стремился к экспериментаторству, в спектакле все же заметны новые неожиданные ходы. Например, впервые во главу угла поставлена история любви между графиней и графом Сен-Жерменом – тема, обычно отходящая на второй план. В причудливом переплетении романтики, реализма и мистики рождается поистине цельный художественный образ, восхищающий своей многогранностью.

21 сентября, Театр Гоголя.

Фото: пресс-служба

ЮБИЛЕЙ

"Уроки счастья"

Поэтесса Лариса Рубальская, которая незадолго до премьеры отметит 80-летие, впервые выступит в роли театральной актрисы: в постановке она исполняет главную роль. В основе пьесы лежат рассказы Ларисы Рубальской, которые режиссер Марина Чаплина адаптировала для театральной сцены и дополнила монологами действующих лиц. В сюжет вплетены стихи и песни поэтессы, которые тронут каждого зрителя.

30 сентября, 5 октября, Центральный Дом литераторов.

Фото: пресс-служба / Игорь Панков

КОНЦЕРТ

"Женщина за 50"

Шоу Натальи Которевой "Женщина за 50"— это яркий, эмоциональный концерт, где главную роль играет женщина. Та, которая выросла и состоялась, обрела профессию и семью и решила начать творческую жизнь. Красивые хореографические постановки и музыкальные композиции, написанные лучшими современными авторами станут основой шоу, раскрывая тему женской красоты, мудрости и энергии в любом возрасте. А спецэффекты, элементы акробатики и выступления цирковых артистов добавят зрелищности.

20 сентября, театр "Золотое кольцо".

Фото: пресс-служба

ПРОЕКТ

"Живой завтрак "Бригада У"

Это утро на радио "Европа Плюс" будет особенным: Вэл и Вики зарядят отличным настроением москвичей в самом большом ночном клубе столицы. Главное утреннее шоу года стартует в 7:00. И стать его участником сможет каждый — вход свободный! Начало дня будет бодрым и вкусным, ведь гостей ждут тысячи литров ароматного кофе, чая, тонны бутербродов, сэндвичей и круассанов. А свои хиты исполнят MONA, Ваня Дмитриенко, МОТ, Filatov&Karas и другие.

26 сентября, VK Stadium

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Арт Россия. Классика. Новый взгляд"

Первая ярмарка академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд", организованная при поддержке Российской академии художеств, представит более 100 стендов галерей и независимых художников. Среди российских экспонентов – Askeri Gallery, "Петербургский художник", Александр Жерноклюев, а также крупнейшие художественные школы страны и зарубежные участники. В рамках форумной программы запланированы лекции и дискуссии.

24-27 сентября, Гостиный двор.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Механика любви"

"Без любви жить легче. Но без нее нет смысла…", – писал Лев Толстой. Поэтический вечер "Механика любви"– именно об этом. О любви! Благодаря строкам из произведений Роберта Рождественского, Сергея Есенина, Игоря Северянина, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой зритель вместе с героями окунется в мир, где любовь предстанет многоликой – робкой и чистой, обжигающей и головокружительной, страстной и разрушающей, слепой и безответной…

В ролях: Максим Колосов и Ольга Красько. Продюсер: Сергей Новожилов.

Фото: пресс-служба

8 октября, Музей-театр "Булгаковский дом".

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2025, 17:59
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

