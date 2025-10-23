Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление

Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление
149

Всегда считали, что для долгой жизни нужны спорт и правильное питание? Ученые из Эдинбургского университета копнули глубже и обнаружили: то, как работал ваш мозг в детстве, может быть не менее важным.

Большое открытие: как связаны ум и годы?

Представьте себе огромное исследование, в котором приняли участие более 400 000 человек. Специалисты проанализировали их генетические данные и результаты когнитивных тестов, пройденных в возрасте от 6 до 18 лет. Результаты оказались ошеломляющими, сообщает RidLife.

Выяснилось, что дети с более высоким уровнем интеллекта имеют значительно больше шансов дожить до 70 лет и дольше. И это не просто совпадение или влияние социальных факторов. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, впервые была найдена прямая генетическая связь между умом и долголетием.

Проще говоря, биология играет здесь одну из ключевых ролей. Но как именно это работает?

Дело в генах или в образе жизни? Вот два возможных обьяснения

Ученые пока не дают одного стопроцентного ответа, но у них есть две очень логичные гипотезы, которые, скорее всего, работают вместе.

  1. Прагматичный путь. Высокий интеллект часто открывает двери к лучшему образованию. А хорошее образование, в свою очередь, ведет к более высокооплачиваемой работе, лучшему доступу к медицине и, что немаловажно, к более осознанному выбору в пользу здорового образа жизни. Человек просто лучше понимает, что полезно, а что вредно.

  2. Биологический бонус. Эта гипотеза еще интереснее. Возможно, одни и те же генетические варианты, которые отвечают за высокий интеллект в детстве, одновременно делают организм более крепким и устойчивым. То есть мозг и тело получают "прокачку" из одного и того же источника, что позволяет им лучше противостоять болезням и стрессам на протяжении всей жизни.

Так что же, можно расслабиться, если в детстве вы были вундеркиндом?

Не торопитесь с выводами

И вот здесь авторы исследования делают очень важную оговорку: генетика — это не приговор и не гарантия. Обнаруженная связь вовсе не означает, что все предопределено с рождения.

На продолжительность жизни по-прежнему огромное влияние оказывают внешние факторы. Ученые подчеркивают, что государственная политика в области образования и программы раннего развития детей невероятно важны. Создавая благоприятную среду для развития когнитивных способностей ребенка, мы не просто помогаем ему стать умнее, но и потенциально дарим ему несколько дополнительных лет здоровой жизни. Кстати, эта закономерность работает одинаково как для мужчин, так и для женщин.

В итоге, это исследование — не повод для фатализма, а скорее напоминание. Забота о развитии интеллекта с ранних лет — это не просто вклад в будущую карьеру, но и, возможно, в долголетие. И это открытие, согласитесь, вдохновляет.

23 октября 2025, 17:16
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

