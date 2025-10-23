"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения

В последние недели пользователи на юге России регулярно сталкиваются с перебоями в работе самых популярных мессенджеров.



22 октября Роскомнадзор (РКН) открыто заявил о начале частичного ограничения Telegram и WhatsApp. Власти объясняют это необходимостью борьбы с мошенниками и преступниками. Разбираемся, что именно происходит, почему сбои начались именно сейчас и стоит ли готовиться к полному запрету.

Официальная причина: противодействие угрозам

РКН назвал иностранные мессенджеры главными каналами, которые используются для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в террористическую деятельность. По мнению надзорного органа, владельцы сервисов проигнорировали требования о модерации такого контента.

В результате, как сообщает РБК, с 21 октября жители ряда регионов столкнулись с ощутимыми проблемами:

Сбои активно фиксировались в Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях, Адыгее и на Ставрополье. Цифры сбоев: По данным сервисов мониторинга, самый заметный сбой Telegram пришелся на вечер 22 октября, а WhatsApp – на середину дня 23 октября.

Интересный факт: проблемы с доступом начались еще 20 октября, и тогда источник РБК связывал их с плановыми работами по настройке технических средств противодействия угрозам.

Будет ли полный запрет? Мнение Госдумы

Сразу возникает вопрос: если мессенджеры используют преступники, их могут полностью заблокировать?

Заместитель председателя думского комитета по информационным технологиям Андрей Свинцов дал успокаивающий комментарий. Он считает, что полный запрет Telegram и WhatsApp вряд ли произойдет, поскольку сервисами пользуются миллионы россиян для личного и рабочего общения.

С другой стороны, частичное ограничение функционала — это уже реальность. Заместитель руководителя РКН Олег Терляков ранее заявлял, что блокировка голосовых вызовов в этих мессенджерах, введенная еще в августе, снизила количество мошеннических звонков на целых 40%. Похожие ограничения, кстати, существуют и в других странах, например, в ОАЭ.

История ограничений: от звонков до конкуренции

Напряженность между российскими регуляторами и иностранными мессенджерами нарастала постепенно:

Август 2024: РКН ввел ограничение на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, также ссылаясь на необходимость борьбы с мошенничеством.

РКН ввел ограничение на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, также ссылаясь на необходимость борьбы с мошенничеством. Декабрь 2024: Доступ к мессенджеру Viber, который занимал третье место по популярности, был ограничен по схожим причинам (борьба с экстремизмом и распространением наркотиков).

Эти меры происходят на фоне активного развития национального мессенджера Max. Президент Владимир Путин поручил поддержать его развитие, а с осени 2025 года его предустановка на новые телефоны стала обязательной.

Полный запрет популярных мессенджеров пока маловероятен, учитывая их огромную аудиторию (более 90 млн человек у каждого). Однако власти ясно дают понять, что готовы и дальше ограничивать функционал иностранных площадок, если они игнорируют требования о модерации. Это, очевидно, также подталкивает пользователей к освоению новых, отечественных сервисов.