С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться

Согласно прогнозам экспертов, россиянам в ближайшие годы станет значительно сложнее приобрести жилье.

Директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский заявил, что с 2026 года комиссии риелторов на рынке вторичного жилья могут вырасти в среднем в полтора раза. Это изменение связано с ожидаемыми изменениями в налоговом законодательстве, которые уже начинают оказывать влияние на рынок недвижимости.

На сегодняшний день комиссия за услуги риелторов при сделках с вторичным жильем составляет примерно 2-3% от стоимости объекта. Однако, по прогнозам Чернокульского, в 2026 году этот показатель может увеличиться до 3-5%. Основной причиной такого роста станет повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%, а также увеличение налога на прибыль и ужесточение условий для упрощенной системы налогообложения. Эти изменения заставят многие риелторские агентства и индивидуальных предпринимателей перейти на общий налоговый режим, что, в свою очередь, существенно повысит их операционные расходы.

Сложности с документооборотом и необходимость соблюдения новых налоговых требований могут привести к увеличению расходов на поддержку бизнеса. По оценкам Чернокульского, такие дополнительные затраты могут составить от 5 до 15%. В результате риелторы будут вынуждены пересмотреть свои расценки на услуги, чтобы сохранить финансовую стабильность. Для многих компаний это станет настоящим испытанием, так как сохранить прежние цены будет крайне сложно.

Кроме того, по данным экспертов, уже в 2024 году около 15% риелторов могут покинуть рынок, а количество малых и средних агентств, закрывшихся или ушедших с рынка, может достигать 25%. Тенденция к продаже риелторских бизнесов наблюдается уже несколько лет и продолжает набирать обороты. В такой ситуации многие игроки рынка будут вынуждены выбирать между повышением цен и уходом из бизнеса.

С учетом всех этих факторов, ожидается, что комиссии риелторов вырастут на 0,5-1,5% в зависимости от региона и типа сделки. Это не только усложнит процесс покупки жилья для граждан, но и может негативно сказаться на общем состоянии рынка недвижимости.

Гражданам стоит обратить внимание на эти изменения и заранее подготовиться к новым условиям на рынке недвижимости. Важно следить за ситуацией и быть готовыми к возможным финансовым трудностям при покупке жилья в ближайшие годы.