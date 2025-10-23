Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон

В России вновь активизировались мошенники, и на этот раз они предлагают гражданам бесплатную проверку пластиковых окон. Эксперт в области строительных материалов и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев поделился этой информацией, предостерегая россиян от возможных ловушек.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками известных компаний, и предлагают провести бесплатную проверку окон. На первый взгляд, предложение кажется заманчивым, однако за ним скрывается умело продуманный план. После прибытия мастера на место он начинает осмотр окон, задает вопросы о сроках их установки и вскоре сообщает о наличии серьезных дефектов. Мошенник утверждает, что окна могут сломаться в любой момент и настоятельно предлагает провести срочный ремонт по значительно завышенной цене.

Федор Васильев отметил, что добросовестные компании действительно могут предлагать бесплатный выезд специалиста, но только в случае, если клиент намерен заказать новое окно. В других ситуациях диагностика и проверка окон должны производиться за отдельную плату, которая заранее оговаривается в прейскуранте. Это важное различие, которое может помочь гражданам избежать финансовых потерь.

Эксперт также дал несколько рекомендаций для тех, кто столкнулся с подобным предложением. В первую очередь, при возникновении сомнений в добросовестности мастера следует потребовать у него документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его связь с компанией. Настоящий специалист обязан предоставить удостоверение или доверенность с реквизитами своей организации. Также важно составить акт осмотра и смету, где будут четко указаны все предполагаемые работы, их объемы и стоимость. По закону мастер не имеет права требовать сумму, превышающую указанную в смете, без предварительного согласия клиента.

Кроме того, эксперты рекомендуют не спешить с подписанием документов. Лучше всего показать их копии знакомому строителю или представителю другой компании для получения второго мнения. Это поможет избежать неприятностей и защитит от возможных манипуляций со стороны мошенников.

Ранее москвичей уже предупреждали о новой мошеннической схеме, в рамках которой аферисты крадут объявления о сдаче в аренду дорогой недвижимости и размещают их по заниженной цене. Такие случаи показывают, что мошенники становятся все более изобретательными и используют различные способы для обмана граждан.

В условиях растущего числа мошеннических схем важно сохранять бдительность и всегда проверять информацию. Не стоит доверять незнакомым людям, особенно когда речь идет о деньгах и ремонте. Если вам предложили бесплатные услуги, задумайтесь — нет ли за этим скрытых намерений. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой обмана.