Четверг 23 октября

Четверг 23 октября
Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон

Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон
121

В России вновь активизировались мошенники, и на этот раз они предлагают гражданам бесплатную проверку пластиковых окон. Эксперт в области строительных материалов и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев поделился этой информацией, предостерегая россиян от возможных ловушек.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками известных компаний, и предлагают провести бесплатную проверку окон. На первый взгляд, предложение кажется заманчивым, однако за ним скрывается умело продуманный план. После прибытия мастера на место он начинает осмотр окон, задает вопросы о сроках их установки и вскоре сообщает о наличии серьезных дефектов. Мошенник утверждает, что окна могут сломаться в любой момент и настоятельно предлагает провести срочный ремонт по значительно завышенной цене.

Федор Васильев отметил, что добросовестные компании действительно могут предлагать бесплатный выезд специалиста, но только в случае, если клиент намерен заказать новое окно. В других ситуациях диагностика и проверка окон должны производиться за отдельную плату, которая заранее оговаривается в прейскуранте. Это важное различие, которое может помочь гражданам избежать финансовых потерь.

Эксперт также дал несколько рекомендаций для тех, кто столкнулся с подобным предложением. В первую очередь, при возникновении сомнений в добросовестности мастера следует потребовать у него документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его связь с компанией. Настоящий специалист обязан предоставить удостоверение или доверенность с реквизитами своей организации. Также важно составить акт осмотра и смету, где будут четко указаны все предполагаемые работы, их объемы и стоимость. По закону мастер не имеет права требовать сумму, превышающую указанную в смете, без предварительного согласия клиента.

Кроме того, эксперты рекомендуют не спешить с подписанием документов. Лучше всего показать их копии знакомому строителю или представителю другой компании для получения второго мнения. Это поможет избежать неприятностей и защитит от возможных манипуляций со стороны мошенников.

Ранее москвичей уже предупреждали о новой мошеннической схеме, в рамках которой аферисты крадут объявления о сдаче в аренду дорогой недвижимости и размещают их по заниженной цене. Такие случаи показывают, что мошенники становятся все более изобретательными и используют различные способы для обмана граждан.

В условиях растущего числа мошеннических схем важно сохранять бдительность и всегда проверять информацию. Не стоит доверять незнакомым людям, особенно когда речь идет о деньгах и ремонте. Если вам предложили бесплатные услуги, задумайтесь — нет ли за этим скрытых намерений. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой обмана.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2025, 06:25
Фото: Freepik
NEWS.ru✓ Надежный источник

Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить

Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить
Выдающийся персидский философ и поэт Омар Хайям оставил нам множество мудрых мыслей, которые актуальны и в наши дни. Его рубаи, наполненные глубоким смыслом, касаются самых важных аспектов человеческой жизни, включая любовь и отношения. Одним из ключевых вопросов, который он поднимает, является природа изменений в чувствах, даже у самых преданных партнёров.

С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться

С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться
Согласно прогнозам экспертов, россиянам в ближайшие годы станет значительно сложнее приобрести жилье. Директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский заявил, что с 2026 года комиссии риелторов на рынке вторичного жилья могут вырасти в среднем в полтора раза.

Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны

Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны
По данным метеорологических служб, на территории Европейской части нашей страны скоро произойдет значительное падение температур. Роман Вильфанд, глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), подтвердил наступление холодной волны, сообщает портал ProГород.

Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление

Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление
Специалист объяснил, почему важно учитывать положение тела при проведении замеров. Доктор Александр Мясников недавно поделился важной информацией в своем Телеграм-канале.

Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений

Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений
Все мечтают о дне, когда вдруг случится чудо, исчезнут конфликты и найдутся ответы на мучительные вопросы. Возможно, таким днем и окажется 23 октября, согласно нумерологическим представлениям. Эта дата считается идеальной для установления мира, конструктивных диалогов и налаживания связей.

