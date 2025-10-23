Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму
Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой
Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день
"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Четверг 23 октября

11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование

Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование
53

Выбор товара в современном мире – задача не из легких. Сотни вариантов, противоречивые отзывы и реклама, которая обещает золотые горы, могут запутать даже самого опытного покупателя.

Чтобы помочь родителям и всем заинтересованным в правильном выборе, сайт Клео.ру запустил новый проект — честные народные рейтинги, где главным экспертом становишься ты.

В рамках нового проекта Клео.ру предлагает пользователям возможность участвовать в голосовании за лучшие продукты. На этот раз на суд выносится витамин D3, который играет ключевую роль в поддержании здоровья.

Варианты для голосования

• Витамин D3 5000 МЕ от Solgar

• Витамин D3 5000 МЕ от California Gold Nutrition

• Витамин D3 5000 МЕ от Эвалар

• Витамин D3 5000 МЕ от GLS

• Витамин D3 5000 МЕ от Детримакс

• Витамин D3 5000 МЕ от aTech Nutrition

• Витамин D3 5000 МЕ от Now

• Витамин D3 5000 МЕ от Nature’s Bounty

• Витамин D3 5000 МЕ от Doctor's Best

Каждый из этих продуктов имеет свои особенности и преимущества. Теперь у вас есть возможность выбрать лучший.

О рейтингах

Клео.ру предлагает не просто списки популярных товаров, а настоящую картину народных предпочтений. Рейтинги формируются на основе живого голосования, в котором участвуют тысячи людей, таких же, как и ты. Мы не полагаемся на субъективные мнения экспертов; мы даем голос каждому.

Зачем нужны рейтинги Клео.ру?

Сегодня покупатели сталкиваются с несколькими ключевыми сложностями при выборе товаров:

1. Океан выбора: На рынке представлено множество похожих товаров, и понять, какие из них действительно качественные, становится все сложнее.

2. Недоверие к отзывам: Многие отзывы на сайтах накручены или субъективны, что вызывает сомнения в их достоверности.

3. Разрыв между популярностью и качеством: Товары могут быть хитами продаж, но это не всегда означает их высокое качество.

Клео.ру объединяет мнение реальных пользователей, предлагая двойную проверку: сравнивайте, что нравится людям и что советуют профессионалы. Прозрачность процесса голосования и открытые критерии отбора делают выбор более обоснованным. Теперь вам не нужно тратить время на чтение сотен противоречивых отзывов.

Польза для всех участников

Рейтинги Клео.ру необходимы не только покупателям, но и производителям и платформам:

• Производителям: Честная обратная связь помогает улучшить качество продукции вместо «гонки за звездами» на отзовиках.

• Покупателям: Рейтинги становятся инструментом для разумного выбора без манипуляций.

• Платформам: Это пример этичного подхода к оценке товаров.

Кто может принять участие?

Проголосовать может любой желающий! Вы можете выбрать одну, две или даже три позиции в каждой категории, тем самым выразив свои симпатии.

Как отбираются участники голосования?

Для формирования списка участников мы ориентируемся на экспертные ресурсы в сфере ритейла, оцениваем среднюю стоимость (отбираем продукты одной ценовой категории) и учитываем узнаваемость продуктов на пользовательском рынке.

Как принять участие в голосовании?

Чтобы принять участие в голосовании, зайдите в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или в телеграм-канал. Выбирайте интересующую вас категорию и голосуйте за своих фаворитов. Это займет всего несколько секунд, но ваш голос будет учтен!

Не позволяйте противоречивым отзывам сбивать себя с толку! Присоединяйтесь к честным народным рейтингам Клео.ру и помогите другим сделать правильный выбор. Ваше мнение имеет значение, и вместе мы можем создать более прозрачный рынок товаров для здоровья.

23 октября 2025, 11:54
Фото: Freepik
Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги
Фигуристка Евгения Медведева, известная своими выдающимися достижениями на льду, готовится к серьезной операции на обе ноги. Спортсменка поделилась с поклонниками, что долгое время страдает от неприятного диагноза, который стал следствием её интенсивной спортивной карьеры.

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья
Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов провел новое исследование на рынке недвижимости. Выяснилось, что россияне готовы платить за аренду жилья в среднем 27,2 тысячи рублей в месяц.

В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты

В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты
С 20 по 22 октября 2025 года в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга развернулась настоящая спасательная операция. Волонтеры организации "Кошкиспас" помогли кошке, застрявшей в вентиляционной шахте. Эта история началась, когда команда волонтеров отловила бездомную кошку с котятами на улице и решила предоставить им временный дом.

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах
Работа мусорщика – это не только утомительная физическая нагрузка, но и постоянное взаимодействие с неожиданными находками. Один из таких работников, пользователь Reddit, поделился своими впечатлениями о самых странных и порой шокирующих предметах, которые он встречал на своем пути.

Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон

Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон
В России вновь активизировались мошенники, и на этот раз они предлагают гражданам бесплатную проверку пластиковых окон. Эксперт в области строительных материалов и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев поделился этой информацией, предостерегая россиян от возможных ловушек. Схема мошенничества выглядит следующим образом: злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками известных компаний, и предлагают провести бесплатную проверку окон.

