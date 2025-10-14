"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Этот день символизирует защиту и покровительство Девы Марии, а его название связано как с чудом явления Богородицы, покрывающей людей своим омофором (покровом), так и с первым "покровом" земли снегом, знаменующим наступление холодов.

14 октября православные верующие отмечают один из важнейших осенних праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Народные приметы и поверья связывают с Покровом множество запретов и традиций, которые, как считалось, помогали привлечь благополучие, удачу в любви и избежать несчастий.

Главные запреты 14 октября

Заниматься тяжелым физическим трудом. Поскольку Покров — это большой церковный праздник, любые работы по дому, на огороде, в поле или на стройке считались большим грехом. Тяжелый труд в этот день мог навлечь неудачи и лишить человека Божественного покровительства.

Исключение: мелкие, неотложные дела, не требующие больших усилий, были допустимы.

Шить, вязать, вышивать и заниматься другими видами рукоделия. Этот запрет тесно связан с предыдущим. Считалось, что, занимаясь рукоделием в Покров, можно "зашить" свое счастье, "запутать" судьбу или даже навлечь болезни на себя и своих близких.

Ругаться, ссориться и сквернословить. Покров — светлый праздник, день единения и мира. Любые конфликты, брань или негативные эмоции могли осквернить его святость и принести разлад в семью. Предки верили, что Богородица не терпит ссор и наказывает тех, кто сеет вражду.

Отказывать в помощи и гостеприимстве. В Покров день было принято проявлять щедрость и доброту. Отказ нуждающимся в помощи или отказ путнику в ночлеге и угощении мог лишить дом благодати и удачи на весь год.

Грустить, плакать и жаловаться на жизнь. Покров — это праздник радости и надежды, особенно для незамужних девушек, которые молились о скором и удачном замужестве. Грусть и печаль в этот день могли, по поверьям, привлечь несчастья и одиночество. Считалось, что "как Покров встретишь, так год и проведешь".

Злоупотреблять алкоголем и предаваться излишествам. Как и в любой большой церковный праздник, чрезмерное веселье, пьянство и другие излишества считались неуместными и неуважительными по отношению к святому дню.

Убирать паутину. В некоторых регионах существовало поверье, что паутина на Покров приносит в дом достаток и оберегает от злых духов, поэтому убирать ее было нельзя.

Что рекомендовалось делать в Покров день

Посетить церковную службу. Это был главный обычай дня, чтобы вознести молитвы Богородице о защите и благословении.

Молиться о замужестве. Для незамужних девушек это был особый день. Считалось, что та, кто раньше всех поставит свечку в храме и попросит о замужестве, выйдет замуж первой.

Испечь блины. На Покров было принято печь блины, символизирующие солнце и тепло. Первым блином часто угощали домового.

Утеплить дом. Покров знаменовал приход холодов, поэтому было важно подготовить жилище к зиме: заклеить окна, утеплить двери, принести в дом дрова.

Загадывать желания. Верили, что желания, загаданные в Покров, имеют особую силу и чаще всего сбываются.

Независимо от того, как мы относимся к народным приметам, Покров Пресвятой Богородицы — это день, который напоминает о важности милосердия, спокойствия и подготовки к новому жизненному этапу.