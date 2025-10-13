"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла

Многие патологии, на лечение которых мы тратим время и деньги, обладают удивительной способностью проходить самостоятельно, без активного медицинского вмешательства.

Доктор Мясников привел в пример известную поговорку: "Если насморк лечить, он проходит за неделю, а если не лечить — то за семь дней". По его словам, это правило применимо ко многим состояниям.

Врач разделил все болезни на категории. Есть неизлечимые патологии, которые требуют постоянного контроля (гипертония, диабет, атеросклероз). А есть те, которые излечимы, но при этом делятся на требующие лечения и проходящие сами по себе.

1. Вирусные инфекции

Активное лечение вирусных заболеваний, по мнению Мясникова, часто не имеет смысла, поскольку многие противовирусные препараты не обладают доказанной эффективностью.

"Все эти противовирусные препараты не работают. Мы даем осельтамивир при гриппе, и человек болеет вместо 11 дней девять. Это не эффект", — считает врач.

Медицинское наблюдение в таких случаях направлено не на излечение, а на предотвращение осложнений (например, энцефалита). Исключением является лишь гепатит С, для которого разработано действительно эффективное лечение, ведущее к полному искоренению вируса.

2. Позиционное головокружение

Это состояние, которое часто возникает из-за проблем с внутренним ухом (например, лабиринтит) или доброкачественной патологии, может сопровождаться сильной тошнотой и рвотой.

Мясников отмечает, что хотя с головокружением можно бороться при помощи специальных упражнений, даже если ничего не предпринимать, состояние проходит само через месяц-полтора.

Важно: шум в ушах (тиннитус), в отличие от головокружения, сам не пройдет и остается с человеком.

3. Мелкие грыжи позвоночника

Грыжа образуется, когда полужидкое содержимое межпозвоночного диска выпирает через разрыв оболочки, сдавливая нерв и вызывая боль.

Врач подчеркнул, что операцию необходимо проводить только в исключительных случаях, когда грыжа очень большая и сильно влияет на качество жизни. В большинстве случаев мелкие грыжи, вызывающие боль, рассасываются сами через полтора-два месяца.

"У каждого третьего человека, у которого при этом не болит спина, есть грыжа… Операция ускорит выздоровление, но и без нее все пройдет через месяц-другой-третий", — объяснил Мясников, добавив, что в пожилом возрасте восстановление может занимать больше времени.

4. Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Это состояние, которое требует предварительной колоноскопии для исключения серьезных патологий (например, опухолей), но после диагностики не нуждается в агрессивном медикаментозном лечении. СРК корректируется в основном с помощью диеты и, при необходимости, спазмолитиков.

5. Пониженное давление (гипотония)

По словам Мясникова, низкое давление, если оно не сопровождается выраженными симптомами (головокружением, слабостью), вообще не является болезнью и не требует лечения.

"Что я могу сказать пациенту — пейте чай или кофе. Ну я так и скажу. Нас низкое давление не интересует, пока нет симптомов", — отметил он.