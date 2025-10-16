Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли

Известный врач и телеведущий, жестко и прямолинейно называет поваренную соль "белой смертью".

Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что россияне потребляют натрия значительно больше, чем жители других стран, что грозит не только гипертонией, но и повышает риск развития рака. Врач объяснил, почему солонку нужно не просто убрать со стола, а выбросить, и назвал продукты, которые насыщают наш организм смертельной дозой соли.

Соль десятилетиями была синонимом вкуса, но, как утверждает доктор Мясников, сегодня она является одной из главных угроз для здоровья нации. Мы потребляем ее в катастрофических количествах, часто даже не осознавая этого. При этом Всемирная организация здравоохранения уже давно признала чрезмерное потребление соли канцерогеном, провоцирующим рак желудка.

Почему соль — это "белая смерть"?

Высокое потребление хлорида натрия не только многократно повышает риск развития артериальной гипертензии, но и значительно увеличивает шанс преждевременной смерти даже у людей с нормальным артериальным давлением.

Шокирующая статистика потребления:

Норма для здорового человека: максимум 6 граммов поваренной соли в день (это одна чайная ложка).

Реальное потребление в России: мы потребляем около 12 граммов поваренной соли в день на душу населения.

Если у вас есть факторы риска (возраст 51+, повышенное давление, диабет, болезни почек или сердца), то норма сокращается до менее 4 граммов соли в день! Это в три раза меньше, чем среднестатистическая привычка.

80% соли мы получаем не из солонки

Ситуация усугубляется тем, что мы не контролируем большую часть потребляемого натрия. По словам доктора Мясникова, 80% соли мы получаем из готовых продуктов питания.

Таким образом, для человека с факторами риска на соль из солонки (то есть ту, которую он досыпает сам) может приходиться не более одного грамма в сутки, что буквально равно соли на кончике ножа.

Самые насыщенные натрием продукты, о которых вы не догадывались:

Хлеб. На 100 граммов хлеба приходится около 1 грамма соли. Колбасные изделия. Все виды сосисок, сарделек, бекона и мясной кулинарии. Консервы и супы. Готовые супы и любые консервированные продукты. Газированные напитки. Натрий добавляют "для смягчения" после удаления кальция. Пицца и выпечка. Все виды выпечки, включая кондитерские изделия. Чипсы (это очевидно). Замороженное мясо, рыба, курица . Сыры и творог. Многие разновидности содержат запредельное количество натрия.

Пищевая промышленность настолько насыщает продукты натрием, что если просто питаться по вкусу, "солевая нагрузка" на организм будет запредельной, даже если вы никогда не тянетесь к солонке.

Что делать: советы доктора Мясникова

Доктор Мясников признает, что бороться с "махиной пищевой промышленности" тяжело, но что-то для себя сделать может каждый: