Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст

Великая загадка биологии: почему мы не стареем, пока не достигнем половой зрелости? Немецкие ученые нашли ответ.

Ученые обнаружили молекулярный "переключатель", который активирует старение клеток только после того, как организм становится способным к воспроизводству, пишет Газета.ru. Это открытие может навсегда изменить борьбу с возрастными болезнями.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Aging-US, секрет кроется в рибосомной ДНК (рДНК), которая до совершеннолетия активно защищает клетки, а затем "сдает позиции".

Секретный механизм рДНК

Рибосомная ДНК (рДНК) — это жизненно важный компонент, обеспечивающий создание белков, необходимых для клеточного здоровья. Исследователи проанализировали образцы крови людей от рождения до 18 лет, изучая активность рДНК.

У молодежи: у детей и подростков рДНК поддерживается в идеальном активном состоянии. Уровень ее "рабочих" копий либо стабилен, либо даже растет. Молодые ткани обладают мощной естественной защитой от клеточного износа.

У взрослых: после репродуктивной зрелости наблюдается резкий сдвиг. Количество функционирующих копий рДНК уменьшается, и растет уровень метилирования — процесса, который подавляет активность генов. Именно это изменение ученые называют достоверным индикатором начала клеточного старения.

Старение — это не износ, а "спусковой крючок"

Эти данные подтвердили смелую гипотезу: старение — это не непрерывный процесс постепенного износа организма, а скорее механизм, который включается по достижении определенной биологической зрелости.

Как только организм выполнил свою репродуктивную функцию, естественная защита рДНК ослабевает, позволяя процессу старения ускориться.

Новая цель в борьбе за долголетие

Открытие может кардинально изменить стратегии борьбы со старением. Вместо того чтобы лечить последствия возрастных болезней, ученые предлагают сосредоточиться на том, чтобы "обмануть" этот биологический переключатель и усилить механизмы клеточной защиты, которые так эффективно работают у молодых людей.

Изучение и поддержание активности рибосомной ДНК может стать ключом к замедлению биологического возраста.