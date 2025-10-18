Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки

Святая мученица Харитина Амисийская, чью память чтут в этот день, считается покровительницей ткачих, швей и прях.

Именно с этого дня женщины и девушки на Руси традиционно начинали прясть, ткать и шить, готовя одежду и полотна на зиму. Поэтому большинство примет и запретов 18 октября так или иначе связаны с рукоделием, нитками и домашним очагом. Считалось, что соблюдение этих правил поможет в работе, сохранит мир в семье и убережет от бед.

Главные запреты дня Харитины

Надевать новую одежду. Это, пожалуй, самый главный и необычный запрет дня. Считалось, что вещь, надетая впервые на Харитину, быстро износится, порвется, испачкается или принесет своему владельцу неприятности. Особенно строго этот запрет касался незамужних девушек, которые верили, что нарушение этого правила может отпугнуть женихов.

Завязывать любые узлы. Поверье гласит, что завязывание узлов 18 октября может "завязать" удачу, создать препятствия в делах или даже "привязать" к себе болезни. Этот запрет распространялся на все: от шнурков на обуви (старались обходиться без них) до завязывания мешков.

Стричь волосы и ногти. Как и во многие другие дни народного календаря, стрижка волос и ногтей на Харитину считалась плохой приметой. Люди верили, что так можно «укоротить» свою жизнь, здоровье или удачу.

Ссориться, ругаться и сплетничать. Этот запрет был особенно важен для женщин, которые собирались вместе за рукоделием. Считалось, что негативные слова и эмоции могут "запутать" нить судьбы, внести разлад в семью и сделать всю зимнюю работу напрасной.

Лениться и бездельничать. День Харитины был днем начала большой и кропотливой работы. Поэтому лень и праздное времяпрепровождение не приветствовались. Считалось, что тот, кто ленится 18 октября, весь год будет испытывать нужду.

Переезжать или отправляться в дальнюю дорогу. Этот день считался неблагоприятным для смены места жительства или долгих путешествий. Предки верили, что дорога будет трудной, а на новом месте ждет неудача.

Что рекомендовалось делать на Харитину

Начать ткать или прясть. Это был главный обычай дня. Женщины садились за станки и прялки, чтобы соткать первый холст. Считалось, что работа, начатая на Харитину, будет спориться, а изделия получатся качественными и долговечными.

Навести порядок в доме. Уборка и подготовка дома к зиме были важной частью дня.

Провести время с семьей. Спокойный вечер в кругу близких, без ссор и конфликтов, считался лучшим завершением дня.

Народные приметы 18 октября

Если на дубах и березах еще остались листья — жди суровой зимы.

Если птицы летят низко к земле — зима будет ранней и холодной.

Безветренная погода на Харитину — к похолоданию.

Если вороны и галки вьются в небе — жди снега.

Соблюдение этих простых правил, по мнению наших предков, помогало гармонично войти в темный и холодный период года, обеспечив себе и своей семье благополучие и защиту.