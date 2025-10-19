Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой

Наши предки верили: то, как человек проведет 19 октября, определит его финансовое положение на весь следующий год.

День Фомы считался поворотным моментом, когда заканчивались осенние работы и подводился итог урожаю. Именно в это время люди проверяли свои амбары и кладовки. Отсутствие запасов в день Фомы означало одно: бедность и голод впереди.

Чтобы не лишиться достатка, 19 октября соблюдали строгие правила.

Нельзя проявлять лень и сидеть сложа руки

Главное табу дня Фомы — бездействие. Апостол Фома покровительствовал бережливости, хозяйственности и трудолюбию. Считалось, что лень 19 октября равносильна неуважению к святому и притягивает бедность.

Люди старались показать, что они рачительные хозяева: пересчитывали запасы, перебирали зерно, проверяли погреба. Бездельник, замеченный в этот день, мог навлечь на семью нужду и голод.

Запрещено жадничать и отказывать в помощи

Фома неверный также был покровителем торговцев и успешной торговли, но всегда призывал к милосердию. Если в этот день к вам обращались за помощью — материальной или физической — отказать было нельзя.

Особенно важно было поделиться продуктами из своих запасов. Считалось, что чем щедрее человек 19 октября, тем больше ему вернется в следующем году. Жадность же, наоборот, вела к застою в делах и опустению кошелька.

Нельзя выбрасывать или портить еду

Любое пренебрежение урожаем или готовыми продуктами в этот день воспринималось как неуважение к земле и ее дарам. Считалось, что расточительство приведет к тому, что в следующем году земля не даст хорошего урожая.

Все остатки пищи должны были быть отданы скоту или птицам, но ни в коем случае не выбрасывались в мусор.

Нельзя давать в долг или занимать деньги

Хотя Фома покровительствует материальному благополучию, 19 октября было плохим днем для денежных операций. Давая в долг, человек рисковал отдать часть своей финансовой удачи на весь год.

Если же вы брали в долг, то, по приметам, эта сумма могла стать началом череды постоянных финансовых проблем и долговых обязательств.

Не стоит сомневаться в своих возможностях и начинаниях

Фому прозвали неверным за то, что он усомнился в чуде. По этой причине 19 октября нельзя было проявлять уныние, сомневаться в правильности своих решений или бояться трудностей.

Наоборот, верили, что нужно смотреть в будущее с уверенностью. Тот, кто проявлял малодушие и сомнения, рисковал потерять мотивацию и лишиться поддержки высших сил.

Запрещено пить некипяченую воду

В народной медицине считалось, что 19 октября вода из открытых источников становится более опасной для здоровья. Наши предки верили, что в это время "трясовицы" (духи болезней) активно оседают в некипяченой воде, вызывая лихорадку и проблемы с желудком.

Поэтому для питья использовалась только кипяченая или родниковая вода.