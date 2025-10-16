"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей

В книге он впервые поделился пугающими подробностями жизни с певицей, заявив, что ее непредсказуемое поведение регулярно приводило их сыновей в ужас.

После развода Федерлайн долгое время был объектом критики со стороны фанатов, которые обвиняли его в том, что он "забрал" детей у матери. Как сообщает Клео.ру, теперь Кевин утверждает, что действовал исключительно ради безопасности и психологического благополучия сыновей, раскрывая мрачные детали их совместной жизни.

Ночные визиты с ножом

В своей книге Федерлайн вспоминает эпизоды, демонстрирующие глубокие проблемы с ментальным здоровьем певицы. Самые тревожные моменты были связаны с детьми:

"Иногда сыновья просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке", — цитируется отрывок из мемуаров.

По признанию Кевина, ситуация с годами становилась все более тревожной, и в какой-то момент он понял, что не может больше делать вид, что проблемы не существует.

Тяжелая госпитализация 2008 года

Федерлайн также рассказал о самом тяжелом периоде в их жизни, когда в 2008 году Бритни Спирс была госпитализирована в психиатрическую клинику. По словам экс-супруга, он искренне переживал за Бритни, несмотря на все их конфликты.

Именно после этого кризиса певица оказалась под многолетним опекунством своего отца, Джейми Спирса, которое было прекращено лишь в 2021 году после громкого движения #FreeBritney.

"Движение #FreeBritney сыграло злую шутку"

Сегодня, после освобождения от опеки, Бритни Спирс живет одна и регулярно публикует в социальных сетях весьма странные видеоролики, где она танцует в откровенных нарядах. Недавно фанаты активно обсуждали беспорядок в ее доме, на что певица резко ответила: "Позор тем, кто судил мой дом!"

Кевин Федерлайн уверен: звезде нулевых по-прежнему требуется серьезная профессиональная помощь. Однако он считает, что движение #FreeBritney, которое изначально преследовало благие цели, теперь мешает певице получить адекватную поддержку.

"Это движение так сильно очернило людей из окружения Спирс, что специалисты, способные помочь ей, могут просто побояться вмешаться в эту историю", — пишет Федерлайн, намекая на то, что публичный резонанс и агрессия фанатов отпугивают квалифицированных психиатров и терапевтов.

Экс-супруг заключил, что его мемуары — попытка объяснить миру, почему он принял трудное решение забрать сыновей и почему, на его взгляд, ситуация с Бритни далека от благополучного завершения.