"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского

Михаил Лабковский, известный психолог, сформулировал шесть строгих, но действенных правил, которые, по его убеждению, способны изменить жизнь и привести к долгожданному счастью.

Эти принципы, описывающие коммуникацию и действие, были созданы для всех, кто "страдает по жизни и света белого не видит". Невротикам они нужны, чтобы сломать старые, неэффективные шаблоны поведения и сформировать новые нейронные связи. Лабковский подчеркивает: правила предназначены для психически здоровых людей и предполагают здоровые желания.

Шесть правил жизни без неврозов

1. Делать только то, что хочется

Это правило охватывает все сферы: от бытового выбора (какое платье надеть) до судьбоносного (какую профессию выбрать). Лабковский живет по этому принципу и говорит: "Я живу в таком раю и мне за это хорошо платят".

Суть в том, чтобы убрать рациональную мотивацию. Решения должны исходить из того, что вам нравится, даже если это кажется странным и непонятным окружающим. Например, начните завтракать не на автомате, а тем, чем вы действительно хотите, — хоть крабами в ресторане в 9 утра.

Психолог предупреждает: за этот выбор придется отвечать. Последствий обычно два — можно лишиться денег и можно лишиться части своего окружения.

2. Не делать того, что делать не хочется

Многие люди терпят то, что им не нравится: нелюбимого мужа ("зато он есть"), ненавистную работу ("зато она есть"). Лабковский настаивает: можно выстроить жизнь так, чтобы ничего не терпеть.

Он предлагает сложное, но важное упражнение: попробуйте не уступить место пожилому человеку в метро, если вам этого искренне не хочется, и понаблюдайте за своими чувствами. Люди часто уступают не из доброты, а потому, что не могут выдержать осуждения, которое на них обрушится. Они боятся, что о них плохо подумают. Вы должны пережить этот дискомфорт, чтобы научиться не прогибаться под мнение окружающих и взрастить высокую самооценку, не зависящую от других.

3. Сразу говорить о том, что не нравится

Как только возникает неприятная ситуация, необходимо сразу о ней сказать. Но важно помнить: говорить об этом можно только один раз.

Нельзя повторять: "я же просила", "мы же договаривались", "ты же обещал". После того как вы обозначили свою позицию, человек должен сделать выбор: либо он меняется, и тогда все хорошо, либо нет. Во втором случае вы должны быть готовы попрощаться. Если расставаться вы не хотите, есть второй выход: принять ситуацию такой, какая она есть, и перестать "беситься" по первоначальному поводу.

4. Не отвечать, когда не спрашивают

Это правило учит не оправдываться там, где нет необходимости. Нужно учиться спокойно молчать наедине с другим человеком и не пытаться заполнить возникающую пустоту.

Лабковский утверждает, что поначалу это очень сложно, но необходимо, чтобы человек научился переносить дискомфорт молчания. Когда тревога отступает, человек становится самодостаточным.

5. Отвечать только на вопрос

Если вы опоздали на работу и вас спрашивают, почему, отвечайте честно: проспал. Не нужно дополнять ответ уточнениями вроде "были гости, поздно легли спать" — вас спрашивали не об этом. Не надо заранее оправдываться.

В крайнем случае, если вопрос кажется неуместным или вы не хотите обсуждать личное, всегда можно сказать: "Я не хочу это обсуждать".

6. Выясняя отношения, говорить только о себе

При выяснении отношений используйте Я-сообщения.

Если вы обвиняете другого человека, спрашивая: "Почему ты так себя ведешь?", вы жалуетесь, и ситуация сразу становится конфликтной. Когда же человек говорит только о себе, он не затрагивает другого, а значит, нет конфликта. Есть конструктивный диалог. Вы констатируете свои чувства, а не навешиваете ярлыки или претензии.