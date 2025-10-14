Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку"

Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку"
2677

Артист Геннадий Хазанов провернул одну из самых крупных сделок года на российском рынке недвижимости, избавившись от роскошных апартаментов в самых престижных районах столицы. Теперь остается гадать, зачем мэтру такой радикальный "квартирный детокс", и что он будет делать с внезапно появившейся суммой.

Геннадий Хазанов всегда был образцом сдержанности и профессионализма, но его последние финансовые маневры заставили прессу вздрогнуть. Комик и телеведущий, судя по всему, решил провести полномасштабную ревизию своих активов, продав почти все, что было нажито непосильным трудом в центре Москвы и ближайшем Подмосковье. Цифры, которые фигурируют в документах, действительно впечатляют и приближаются к заветной отметке в миллиард рублей. Telegram-канал Shot выяснил, от каких именно богатств избавился артист и какой "запасной аэродром" он оставил себе.

Сделка, которая потрясла Пресню и Арбат

Если звезды продают квартиру, то это обычно новость. Если звезда продает несколько квартир и элитный особняк разом — это уже финансовое событие года. По данным СМИ, общая стоимость пяти проданных объектов Геннадия Хазанова составила около 706 миллионов рублей (хотя в медиа фигурировала и более округленная и привлекательная цифра "почти в миллиард").

Продажа таких крупных активов свидетельствует о серьезном шаге, который, вероятно, связан с изменением жизненных или деловых приоритетов артиста. Как правило, недвижимость в "золотом квадрате" Москвы является надежной инвестицией, и чтобы от нее избавиться, нужна веская причина.

Впрочем, сам Геннадий Викторович комментариев относительно своих финансовых дел не дает, предпочитая говорить о творчестве.

Избавился от "тяжелого люкса": список проданных объектов

Портфель недвижимости, который Хазанов выставил на продажу, можно назвать по-настоящему роскошным. Это не просто "квадратные метры", а престижные лоты, расположенные в самых дорогих и исторически значимых районах столицы.

Особое внимание привлекают две гигантские квартиры в центре города.

ОбъектПлощадьРайонПриблизительная стоимость
Квартира 1246 кв. мАрбатОколо 237 млн рублей
Квартира 2255 кв. мПресненский районОколо 232 млн рублей
Загородный особняк845 кв. м (дом) + 2722 кв. м (земля)Село Дубки, Одинцовский г. о.Около 112 млн рублей
Квартира 3112 кв. мПоселок Сосны, Одинцовский г. о.Около 23 млн рублей

О чем говорят эти цифры?

Продав две квартиры, чья площадь превышает 250 квадратных метров каждая, Хазанов, по сути, покинул два самых дорогих московских района. Апартаменты на Арбате — это недвижимость, которая ценится за близость к историческому центру и идеальную инфраструктуру. Пресненский район — один из самых динамичных и современных, но не менее дорогой.

При этом дом в Дубках, который по площади больше напоминает небольшой дворец (свыше 800 кв. м), в этом списке кажется самой "скромной" инвестицией по цене. Вероятно, это связано с датой покупки и общими тенденциями рынка в Подмосковье, но в любом случае, продажа такого родового гнезда — серьезный шаг.

39 квадратных метров на "запасном аэродроме"

Самый интригующий момент этой истории — что осталось у знаменитого артиста. По данным источника, Геннадий Викторович сохранил за собой лишь одну, весьма скромную по сравнению с остальным портфелем, квартиру.

Речь идет о недвижимости площадью всего 39 квадратных метров в районе Замоскворечье. На фоне сотен проданных "квадратов" этот объект выглядит, как маленький островок стабильности.

Почему осталась именно эта квартира?

Существует несколько версий, зачем публичный человек, ворочающий сотнями миллионов, сохраняет за собой небольшую студию в центре:

  1. Регистрация и юридический адрес. Для ведения бизнеса и поддержания статуса налогового резидента России необходима прописка. Самая маленькая квартира идеально подходит для выполнения этой функции.
  2. "База" для работы. Артист, несмотря на продажу недвижимости, остается активным в российском творческом поле. Он сохраняет действующее ИП, связанное с искусством, и долю в ООО "Гидроресурс" (41% акций). Маленькая, но своя квартира в центре — это удобная точка для отдыха между спектаклями или съемками.
  3. Сентиментальность. Возможно, именно с этой квартирой связаны какие-то личные воспоминания, и она несет не финансовую, а эмоциональную ценность.

Так или иначе, артист избавился от тяжелого бремени владения и обслуживания огромного количества элитной недвижимости, оставив себе достаточно средств для комфортной жизни, путешествий или новых инвестиций.

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2025, 11:08
Геннадий Хазанов. Фото: Youtube / @gennady.hazanov
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

