Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса

Многие считают, что контроль веса невозможен без ежедневного утомительного подсчета калорий.

Доктор Мясников утверждает: чтобы оставаться в рамках суточной нормы в 2000 килокалорий, совершенно не обязательно проводить часы с калькулятором.

"Если изначально правильно выбирать пищу, то и необходимость что-то считать отпадет сама", — убежден специалист.

Вместо сложной математики врач предлагает ориентироваться на состав продуктовой корзины и пропорции на тарелке.

Формула 2000 ккал: "Полтора килограмма здоровья"

По словам Мясникова, сбалансированный и полноценный стол, не превышающий норму в 2000 ккал, выглядит следующим образом:

Основа рациона: полтора килограмма растительной пищи. Это включает полкило овощей и полкило фруктов. Белок: рыба, курица (птица) и бобовые. Молочные продукты: немного натуральных молочных продуктов. Углеводы: продукты из цельных зерен. Бонус: бокал красного вина.

Врач подчеркивает, что такой набор не только укладывается в 2000 ккал, но и обеспечивает организм оптимальным и сбалансированным количеством белков, жиров и углеводов.

Главные условия успешной диеты

Чтобы эта простая формула работала, доктор Мясников назвал три главных принципа , которым необходимо следовать:

1. Минимальная обработка: все продукты следует употреблять в максимально натуральном, минимально обработанном виде. Это позволяет сохранить питательную ценность и избежать скрытых жиров и сахаров.

2. Контроль порций: важно следить за количеством и не переедать, даже если речь идет о полезных продуктах.

3. Движение: диета должна обязательно сопровождаться физической активностью. Много двигаться — необходимое условие для поддержания нормального веса и здоровья в целом.

Таким образом, по мнению Александра Мясникова, ключ к здоровому весу лежит не в мучительном подсчете каждой калории, а в осознанном выборе цельных, натуральных продуктов и активном образе жизни.