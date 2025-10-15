"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу

Несмотря на отъезд и критику в адрес России, Алла Пугачева продолжает получать и приумножать доходы на территории Родины.

По данным издания SHOT, ключевым источником финансовых поступлений остается российская пенсия Примадонны, которая с учетом всех надбавок превышает 105 тысяч рублей в месяц. Эти средства артистка немедленно направляет на банковские счета, откуда затем выводит накопленные миллионы за границу.

76-летняя Алла Пугачева, покинувшая страну вместе с семьей, остается одним из самых высокооплачиваемых пенсионеров России. Ее ежемесячное пособие значительно превышает средние показатели благодаря многочисленным заслугам и государственным наградам.

Из чего состоит пенсия Примадонны

Как сообщает SHOT, сумма ежемесячной пенсии Аллы Борисовны составляет более 105 тысяч рублей. Эта сумма складывается из нескольких крупных надбавок, положенных народной артистке и кавалеру орденов:

Компенсация за звание Народной артистки: 41 995 рублей.

Доплата за орден: 29 000 рублей.

Федеральные надбавки: Остальная часть.

В общей сложности, только пенсия приносит Примадонне более 1,2 миллиона рублей в год, не считая процентов от вкладов.

Схема вывода средств

Стало известно, что певица не оставляет получаемые средства в своем распоряжении в России, а использует их для приумножения и последующего вывода капитала.

По информации источника, деньги сначала аккумулируются на банковских вкладах, где ежемесячно капают проценты. Затем накопленные суммы выводятся за границу крупными транзакциями.

В частности, была зафиксирована одна из последних операций по переводу, которая составила 46 миллионов рублей.

Таким образом, даже находясь за пределами страны, Алла Пугачева продолжает извлекать финансовую выгоду из своего статуса и государственных выплат, используя российские банки как транзитный пункт для перевода капитала.