Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке

Большинство из нас уверены: вода не портится. И действительно, сама по себе жидкость в бутылке останется пригодной к употреблению даже спустя годы.

Мы привыкли хранить запасы бутилированной воды "на всякий случай", игнорируя даты на этикетках. Но ученые предупреждают: употребление воды из просроченной пластиковой тары значительно повышает риск попадания в организм микропластика. Это не просто вопрос неприятного вкуса или запаха, это угроза, связанная с онкологическими заболеваниями и повреждением мозга. RidLife сообщил, почему именно пластик, а не вода, является главной угрозой для нашего здоровья.

Срок годности: обман для потребителя

На самом деле, вода, как неорганическое вещество, не "портится" в привычном смысле. Однако срок годности, который мы видим на упаковке, имеет решающее значение. Эксперты объясняют: эта дата относится исключительно к пластиковой таре, изготовленной из полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Со временем, даже при идеальном хранении, пластик начинает деградировать. Этот процесс многократно ускоряется, если бутылки подвергаются воздействию солнечных лучей или тепла.

Употребление воды из старой бутылки — это не только потенциально неприятный вкус (из-за разрушения частиц ПЭТ), но и прямая угроза.

Микропластик: невидимый убийца внутри нас

Главная опасность просроченной тары заключается в том, что разрушающийся пластик выделяет в жидкость микрочастицы — микропластик.

Последствия для здоровья:

Повышенный риск рака. Микропластик напрямую связан с развитием рака кишечника. Повреждение мозга. Ученые заявляют о связи микропластика с повреждениями головного мозга. Нейродегенеративные состояния. Наблюдается взаимосвязь с ростом таких состояний, как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и аутизм, а также со снижением количества сперматозоидов у мужчин.

Исследования последних лет показывают пугающие цифры: люди могут неосознанно поглощать десятки тысяч частиц микропластика ежегодно.

Где прячется микропластик?

Если раньше считалось, что микропластик проходит через пищеварительную систему транзитом, то новые данные вызывают серьезную тревогу.

Недавние исследования обнаружили частицы микропластика в:

Тканях легких;

Плаценте (что говорит о проникновении в плод);

Грудном молоке;

Крови человека.

Это указывает на то, что частицы проникают глубоко в организм и могут влиять на жизненно важные органы и системы. Кроме того, при попадании в организм микропластик может вызывать дисбактериоз кишечника, а при вдыхании — приводить к респираторным заболеваниям.

Солнце — главный враг

Эксперты особенно предостерегают от употребления воды из бутылок, которые хранились на солнце. Солнечные лучи являются мощным катализатором процесса разложения пластика. Чем дольше бутылка стоит на свету, тем быстрее и активнее в воду выделяются частицы ПЭТ, что напрямую влияет на вкус и, самое главное, на безопасность продукта.

Поэтому, хотя чистая вода может храниться долго, пластиковая бутылка — нет. Чтобы защитить себя от невидимой угрозы, следует строго соблюдать срок годности, указанный производителем, и избегать покупки воды, которая долгое время стояла на витринах под прямыми солнечными лучами.