Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей

Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей
822

Советский Союз часто описывают как идеальную утопию, но реальность была куда более суровой: жизнь граждан регулировалась таким количеством строгих и порой абсурдных законов, что попасть в тюрьму можно было буквально за горсть зерна или задержку на работу в пять минут.

Поклонники СССР, ностальгируя, вспоминают о равенстве, дружбе и социальной справедливости. Однако для тех, кто жил в то время, реальность была куда менее радужной. Государство держало граждан в ежовых рукавицах, а правоохранительные органы работали по принципу: "Был бы человек, а статья на него найдется". Законы, направленные якобы на укрепление дисциплины и собственности, часто оборачивались чудовищными перегибами. Life.ru вспомнили семь самых абсурдных и жестоких законодательных актов, которые могли отправить в лагеря почти любого.

1. Закон "О трех колосках": расстрел за горсть зерна

Этот закон, официально принятый в 1932 году, стал символом чудовищной жестокости. Он назывался Постановление ЦИК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности".

За кражу государственного имущества (которое включало и урожай с колхозных полей) предусматривалось лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, а при отягчающих обстоятельствах — расстрел.

Закон был принят на фоне голода 1932–1933 годов. Из-за отсутствия четких разъяснений на местах начались страшные репрессии. Прокурор СССР Вышинский позже докладывал Сталину о случаях, когда людей приговаривали к расстрелу буквально за несколько колосков, сорванных на поле, или за горсть зерна, съеденную голодным колхозником.

  • В одной из деревень крестьян судили за то, что они взяли колхозную лодку для рыбалки.
  • Колхозника Овчарова отправили под суд за то, что он, будучи голодным, съел немного зерна прямо в поле.
  • Был даже случай, когда парня судили за "беспокойство, причиненное колхозному поросенку" во время свидания в овине.

Только в 1933 году по этому закону были осуждены более 100 тысяч человек.

2. Смерть за валюту: статья 88

В Стране Советов гражданам было строго запрещено иметь на руках иностранную валюту. Покупка, продажа или обмен долларов считались особо тяжким преступлением.

Наказание: Статья 88 УК СССР, которую в народе называли "бабочкой" (за сходство цифры 88 с бабочкой), предусматривала от трех до восьми лет лагерей с полной конфискацией имущества. За повторную спекуляцию можно было получить до 15 лет.

Однако в 1961 году по личному указанию Никиты Хрущева наказание ужесточили, введя высшую меру — смертную казнь — за особо крупные валютные операции. Это решение было принято задним числом и немедленно применено к известному валютчику Яну Рокотову, у которого нашли сотни тысяч долларов.

3. Опоздание на пять минут приравнивалось к преступлению

В 1938 году было издано Постановление, которое поставило под удар трудовую дисциплину. Каждый, кто опаздывал на работу больше чем на пять минут, рисковал получить серьезное наказание.

Санкции за опоздание:

  • Опоздание до 20 минут: замечание, выговор или перевод на менее оплачиваемую работу сроком до трех месяцев.
  • Повторное опоздание или задержка более 20 минут: увольнение и передача дела в суд.

Пример: машиниста электростанции ЦЭС-3 Кошелева отдали под суд и приговорили к четырем месяцам принудительных работ с удержанием 20% заработка. Ирония в том, что он опоздал на смену из-за задержки на вечере, где его чествовали как героя войны за бои на озере Хасан!

4. Побег с завода — это дезертирство

Закон, принятый 26 июня 1940 года, лишил рабочих и служащих права выбора. Указ «О запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» сделал увольнение возможным только с разрешения директора.

Наказание: за самовольное оставление рабочего места или невыход на смену гражданин мог получить до шести месяцев исправительных работ.

В годы войны закон ужесточился до предела. В 1941 году оставление рабочего места на военном предприятии приравнивалось к дезертирству. Рабочих судили военные трибуналы, которые назначали от пяти до восьми лет лагерей. Если добавлялось обвинение во "вредительстве", могла быть назначена высшая мера.

5. Измена Родине за попытку уехать

Статья 64 УК РСФСР была одним из самых серьезных инструментов контроля над гражданами. Любая попытка покинуть страну или отказ вернуться из заграничной командировки приравнивались к измене Родине и считались особо опасным государственным преступлением.

Наказание: 10–15 лет лагерей или смертная казнь с полной конфискацией имущества.

Поскольку выезд был практически невозможен, многие ученые, разведчики-нелегалы и военные, решившие не возвращаться в СССР, были вынуждены прятаться в Южной Америке или Австралии, зная, что на родине их ждет высшая мера. Даже когда в позднем СССР разрешили выезд еврейским семьям, их фактическое отношение было как к предателям: им устраивали унизительные проверки и обирали до нитки.

6. Война с самогоном: тюрьма за брагу

С самого начала советской власти власти объявили войну самогоноварению. В 1919 году вышел декрет, запрещающий изготовление и продажу спирта.

В 1923 году, когда была введена государственная монополия на алкоголь, самогоноварение стало уголовно наказуемым: за изготовление спиртосодержащей жидкости грозило до пяти лет тюрьмы с конфискацией. В 1948 году срок увеличился до семи лет.

Хотя Хрущев позже смягчил закон, чтобы позволить колхозникам гнать для личного потребления, изготовление самогона "с целью сбыта" или изготовление аппаратов для продажи каралось тремя годами лишения свободы или крупным штрафом.

7. Налог на отсутствие детей

С 1941 года в СССР действовал закон "О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР".

Плательщики: бездетные мужчины в возрасте 20–50 лет и бездетные женщины в возрасте 20–45 лет.

Размер: налог составлял 6% от зарплаты. Он был разработан, чтобы стимулировать рождаемость и пополнить население после войны.

Хотя от налога должны были освобождаться люди, неспособные иметь детей, доказать это было тяжело и стыдно. Таким образом, даже 18-летний юнец, только начавший работать, был обязан платить государству за свою "бездетность". Для крестьян в 1949 году налог был повышен до 150 рублей в год, что по сути стало просто дополнительным способом сбора денег с сельского населения.

История советских законов показывает: чем больше государство стремится к тотальному контролю, тем абсурднее становятся его правила. Все эти законы, от самой маленькой провинности (опоздание на пять минут) до серьезных политических решений (отказ вернуться на Родину), имели одну цель: сделать гражданина максимально зависимым и уязвимым.

18 октября 2025, 15:25
Фото сгенерировано в Шедеврум
Life.ru✓ Надежный источник

