Елена Воробей попала в тюрьму

Комикесса не ожидала такого на съемках шоу.

Елена стала участницей нового телепроекта "Форт. Возвращение легенды", который выходит 26 октября в 21:00 на СТС. Вместе с ней играли Митя Фомин, Роза Сябитова, Дана Борисова и Карина Мурашкина. Приятная компания не спасла актрису от… тюрьмы.

По условиям герои приплывают к форту Император Александр Первый, где их ждут испытания на высоте, в воде, в окружении диких животных и других обитателей старинной крепости. Если участник не проходит испытание, то до конца игры остаётся в тюрьме крепости.

Во время съемок Елене не повезло: в итоге комикессу отвел в темницу солдат Преображенского полка Лаврентий. Сама актриса признавалась, что получила новый интересный опыт. Чем закончилось ее заточение, зрители узнают очень скоро.

Шоу снимали на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Ведущим телепроекта стал Александр Петров, а его участниками: Инстасамка и Moneyken, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Лиза Арзамасова и Илья Авербух, Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Дарья Мельникова и другие звезды.