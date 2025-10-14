"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза

Ученые провели самый масштабный анализ, который длился почти 15 лет, и получили однозначный ответ, который заставит всех вздохнуть с облегчением.

Кальций является основой здоровья скелета, и врачи активно назначают его пожилым людям для профилактики остеопороза и снижения риска переломов. Однако в научном сообществе давно витало зловещее предположение: кальциевые добавки, попадая в организм, могут повреждать кровеносные сосуды, в том числе в головном мозге, тем самым увеличивая риск развития деменции.

Долгое время этот страх мешал многим пациентам принимать жизненно важные БАДы. Новое грандиозное исследование, проведенное австралийскими университетами, решительно поставило точку в этом споре. RidLife объяснил, почему теперь можно смело принимать кальций без страха за свое ментальное здоровье.

Загадка "поврежденных сосудов"

Предположение о вреде кальция возникло из простой логики. Кальций необходим для костей, но его избыток может откладываться в мягких тканях, включая стенки артерий. Когда кальций оседает в сосудах (кальцификация), он делает их жесткими и менее эластичными.

Поврежденные сосуды в мозге — это прямой путь к сосудистой деменции или ухудшению когнитивных функций. Поэтому существовал обоснованный риск: если мы потребляем кальций в виде добавок, не перенасыщаем ли мы сосуды, рискуя собственным интеллектом?

Эта гипотеза вызывала настоящий стресс у миллионов людей, особенно у женщин старшего возраста, которые находятся в группе риска по остеопорозу. Выбор стоял тяжелый: либо крепкие кости, либо здоровый мозг.

Грандиозный эксперимент: 14,5 лет под наблюдением

Чтобы получить недвусмысленный ответ, ученые Университета Эдит Коуэн и Университета Западной Австралии провели анализ данных крупного рандомизированного исследования, которое отличалось своей длительностью и масштабом.

Участники: 1460 женщин в возрасте 70 лет и старше.

Условия эксперимента:

Активная группа: Половина женщин ежедневно принимала 1200 мг карбоната кальция в течение пяти лет. Контрольная группа: Вторая половина принимала плацебо (пустышку).

Ключевой момент — это срок наблюдения. После пяти лет приема добавок, ученые продолжили отслеживать состояние участниц с помощью медицинских карт еще 9,5 лет. Таким образом, общее время наблюдения составило 14,5 лет.

Приговор вынесен: почему деменции бояться не стоит

В конце этого почти пятнадцатилетнего марафона ученые подвели итоги. За весь период наблюдения деменция развилась у 269 человек (18,4%). И вот тут наступает самое главное: не было обнаружено никакой статистически значимой разницы в риске развития деменции между теми, кто принимал кальций, и теми, кто пил плацебо.

Иными словами, кальциевые добавки никак не повлияли на когнитивное здоровье пожилых женщин. Риск был абсолютно одинаковым, что полностью дезавуирует старые пугающие предположения.

Главный вывод исследования: долгосрочный прием добавок кальция для здоровья костей является безопасным и не увеличивает риск развития деменции у пожилых женщин. Эти результаты стали настоящей сенсацией и подтвердили необходимость приема кальция для его первоначальной цели — предотвращения переломов, которые являются одной из главных угроз для качества жизни в старости.

Ложка дегтя: для кого результаты пока недействительны

Несмотря на обнадеживающие выводы, ученые, как всегда, честны в ограничениях своего исследования. Использованная выборка включала только женщин в возрасте 70 лет и старше.

Ограничения, которые стоит учитывать:

Возрастные рамки. Мы пока не знаем, экстраполируется ли этот результат на женщин, которые начали принимать кальций в более раннем возрасте (например, в 50 или 60 лет). Мужчины. Исследование не включало мужчин. Хотя физиологические процессы схожи, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что добавка будет столь же нейтральной для мужского мозга.

Тем не менее, для тех, кто находится в самой уязвимой группе риска по остеопорозу (женщины 70+), эти результаты — настоящая победа.