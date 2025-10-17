Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех"

Речь пошла не о редком или сильнодействующем средстве, а о привычном всем препарате.

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" сделал неожиданное и резкое заявление, назвав самый опасный, по его мнению, препарат в домашних аптечках россиян. Речь пошла не о редком или сильнодействующем средстве, а о привычном всем аспирине.

"Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", — заявил Мясников, шокировав многих зрителей.

Он пояснил, что в мировой медицинской практике от широкого применения ацетилсалициловой кислоты давно отказались, оставив ее лишь для узкого круга пациентов со строгими показаниями. В России же, по его словам, препарат продолжают использовать по старой памяти, не осознавая всех рисков.

Двойное действие — двойная опасность

В чем же причина такой категоричной оценки? Дело в двойственной природе аспирина. С одной стороны, он обладает жаропонижающими и обезболивающими свойствами, из-за чего десятилетиями считался универсальным средством от простуды и головной боли.

С другой стороны, его ключевое современное применение в медицине связано с совершенно другим эффектом — кроверазжижающим. Аспирин препятствует образованию тромбов, и именно поэтому его назначают кардиологи для профилактики инфарктов и инсультов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Именно этот "полезный" для сердечников эффект и делает аспирин крайне опасным при бесконтрольном приеме. Разжижая кровь, он значительно повышает риск кровотечений, в первую очередь желудочно-кишечных. Использовать его для того, чтобы просто сбить температуру, — значит подвергать себя неоправданной опасности.

Глобальная практика против старых привычек

Доктор Мясников подчеркнул, что врачи по всему миру сегодня крайне осторожно подходят к назначению аспирина. Его прописывают только тогда, когда потенциальная польза в предотвращении тромбоза значительно превышает риск возможных кровотечений.

Главный посыл врача заключается в том, что самолечение аспирином, особенно по привычке "от температуры", должно остаться в прошлом. Существуют гораздо более безопасные препараты для этих целей, не обладающие столь серьезными побочными эффектами. Таким образом, популярное и, казалось бы, безобидное лекарство из-за неправильного применения становится одной из главных угроз для здоровья.