Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция

Для здоровья костей кальций незаменим, но просто употреблять его в пищу недостаточно. Как отмечают специалисты, для эффективного усвоения этого микроэлемента организму необходимы два спутника: витамин D и белок. Именно поэтому важно сочетать продукты правильно.
1. Безоговорочный чемпион: пармезан
Среди всех молочных продуктов и сыров абсолютным лидером по содержанию кальция является пармезан.
Содержание кальция: в 100 граммах пармезана содержится колоссальное количество — 1300 мг кальция. Это даже больше, чем суточная норма, необходимая пожилому человеку.
Недостаток: пармезан — очень калорийный продукт, поэтому его следует употреблять с осторожностью, не вводя в ежедневный рацион в больших количествах.
2. Растительный рекордсмен: кунжут
Если вы ищете растительный источник кальция, то равных кунжуту нет.
Содержание кальция: в 100 граммах семян кунжута содержится 780 мг кальция.
Кунжут можно добавлять в салаты, выпечку или использовать для приготовления соусов, чтобы легко увеличить потребление кальция.
3. Борец за усвоение: атлантические сардины
Сардины содержат меньше кальция, чем пармезан или кунжут, но они являются уникальным продуктом, который обеспечивает идеальные условия для усвоения этого микроэлемента.
Содержание кальция: 380 мг на 100 граммов продукта.
Содержание витамина D: В 100 граммах сардин содержится 68% от дневной нормы витамина D.
Витамин D абсолютно необходим для усвоения кальция. Кроме того, сардины укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают выводить из организма лишний холестерин.
Не забывайте про белок
Помимо названных продуктов, необходимо обеспечить достаточный уровень белка, который также участвует в процессе усвоения кальция.
Отличным источником растительного белка, который легко сочетать с другими продуктами, являются бобовые. Их регулярное включение в рацион поможет не только укрепить костную систему, но и обеспечить организм необходимым строительным материалом.