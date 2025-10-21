Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии

В общественном сознании, а иногда даже среди части медицинского сообщества, существует убеждение, что повышение "верхнего" (систолического) давления несет больший риск, чем рост "нижнего" (диастолического).

Однако последние крупные исследования показывают: оценка опасности гипертонии критически зависит от возраста пациента, сообщил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале. Врачи-кардиологи призывают пересмотреть устаревшие представления, особенно при работе с пациентами старшего возраста.

Опасность №1: Систолическое давление для людей старше 60 лет

Как показывают крупные международные исследования (включая SHEP, Syst-Eur, HYVET), для людей в возрасте 60 лет и старше именно систолическое ("верхнее") давление является главным прогностическим маркером риска.

Данные исследований однозначны:

Каждое увеличение систолического артериального давления на 10 мм рт. ст. у пожилых людей ассоциируется с ростом риска инсульта на 30–40%. При этом аналогичное повышение диастолического давления (нижнего) не демонстрирует такой выраженной угрозы.

Что это значит на практике?

Давление 160/70 мм рт. ст. у человека 65 лет прогностически куда более опасно, чем давление 140/95 мм рт. ст.

Цель лечения: у пациентов старше 65 лет основная цель терапии — достижение целевых показателей именно систолического АД.

Диастолическое "спокойствие": у пожилых людей диастолическое давление в диапазоне 60–70 мм рт. ст. не считается "слишком низким", если такое его снижение помогает эффективно контролировать опасное систолическое давление.

Особую опасность для пожилых представляет изолированная систолическая гипертензия — состояние, когда "верхнее" давление повышено, а "нижнее" остается в пределах нормы. Оно является сильным предиктором сердечно-сосудистых катастроф.

Опасность №2: Диастолическое давление для молодых

Ситуация меняется, когда речь заходит о молодых людях до 40 лет. У них нередко встречается изолированное повышение именно диастолического ("нижнего") давления.

Сосуды в этом возрасте обычно еще молодые и эластичные. Умеренное повышение нижнего АД (до 90 мм рт. ст.) не несет мгновенных рисков, в отличие от того, как систолическая гипертензия угрожает пожилым.

Однако недооценивать этот показатель нельзя. Диастолическая гипертензия у молодых имеет прогностическую ценность:

"Звоночек": она является первым сигналом о необходимости изменения образа жизни.

Фактор раннего старения: такое состояние может быть предвестником раннего старения сосудов и развития смешанной (систолической и диастолической) гипертензии в будущем.

Таким образом, для эффективной профилактики и лечения гипертонии важно отходить от общих правил и учитывать возраст пациента, фокусируясь на том показателе, который в его жизненной фазе несет наибольшую угрозу для здоровья.