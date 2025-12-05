Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка

Расстройства желудка – частая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Симптомы могут варьироваться от легкого дискомфорта до серьезных болей и рвоты.

В такие моменты важно правильно реагировать на возникшие симптомы и избегать распространенных ошибок, которые могут усугубить ситуацию. Педиатр Ниам Линч выделила одну из самых серьезных ошибок, совершаемых многими при расстройстве желудка, о которой стоит знать.

По словам Линч, одной из самых распространенных ошибок является игнорирование зубной щетки заболевшего человека. Многие не задумываются о том, что зубные щетки могут стать источником инфекции, особенно если в семье кто-то страдает от гастроэнтерита.

"Если у кого-то в семье гастроэнтерит, то вы можете мыть руки 573 раза в день, но это будет пустой тратой времени, пока зубные щетки стоят вместе", — утверждает врач.

Зубная щетка может накапливать бактерии и вирусы, которые легко передаются другим членам семьи. Поэтому, если кто-то из домочадцев заболел, важно убрать его зубную щетку подальше от остальных. Это поможет снизить риск передачи инфекции и защитить здоровье других членов семьи.

После выздоровления педиатр Линч рекомендует выбросить или тщательно продезинфицировать зубную щетку заболевшего. Это необходимо для того, чтобы избежать повторного заражения. Если использовалась электрическая щетка, лучше всего сменить насадку. Таким образом, вы сможете быть уверенными в том, что ваша гигиена не подвергается риску.

Важно помнить, что соблюдение простых правил гигиены может существенно снизить риск распространения инфекций в семье. Регулярное мытье рук и правильный уход за личными предметами — это ключевые факторы в борьбе с заболеваниями.

Помимо вопросов гигиены, гастроэнтеролог Евгения Мельникова также поделилась важной информацией о том, как вода может влиять на пищеварение. Она отметила, что употребление холодной воды может провоцировать повышенное газообразование. Запивая еду холодной водой, люди нарушают нормальное пищеварение, что может привести к дополнительным проблемам с желудком.