Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки

Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблетокНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток "Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Лента новостей

Четверг 4 декабря

09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов 16:34Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки

Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки
1

Оксана Самойлова решилась поделиться своей историей развода с рэпером Джиганом в новом реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной".

Публика сначала сопереживала Оксане, когда предпринимательница объявила о своем намерении разорвать брак, предполагая, что она устала от выходок мужа. Однако интерес зрителей возрос, когда стало известно, что супруги будут вести совместное шоу, в котором откровенно расскажут о своих переживаниях.

В тизере реалити, представленном на платформе VK, стало ясно, что проект будет включать в себя не только обсуждение развода, но и множество других аспектов их жизни. Оксана подчеркнула: "Ни одно интервью не раскроет мою позицию так хорошо, как я ее проговариваю и озвучиваю последние четыре месяца".

Съемки начались еще летом, когда пара жила вместе. Оба артиста были удивлены тем, что их жизнь будет под прицелом камер до середины декабря. Джиган, который всегда был известен своим активным образом жизни, продолжал развлекаться — катался на яхтах, общался с друзьями и выступал на различных мероприятиях. Тем не менее, он также стал больше времени проводить с детьми, что положительно сказалось на их отношениях.

Оксана же была занята работой и созданием контента для своего блога. Она рассказала о том, как трудно совмещать материнство и карьеру: "Я работаю 24/7, а телефон стал продолжением моей руки". В то же время она представила свою новую ферму, над которой трудилась несколько месяцев.

Шоу обещает быть не только откровенным, но и веселым. Оксана отметила: "Мы пустим вас гораздо дальше, чем когда бы то ни было. И выйдем за рамки!". Несмотря на непростые времена, Оксана продолжала появляться на светских мероприятиях и делиться своими чувствами. Она призналась, что чувствует себя ранимой и уязвимой: "Я каждый вечер реву в подушку". Однако она также отметила, что получает много внимания от ухажеров и чувствует себя свободной: "Я не считаю себя разведенной, я свободная!".

Тем не менее, Оксана подчеркнула, что не готова к новым отношениям: "Пока что нет! Я вообще не хочу никаких отношений! Я просто хочу жить и делать то, что я хочу". Некоторые из друзей пары все еще надеются на примирение. Певица Алсу высказала мнение о том, что Джиган очень переживает из-за развода и готов меняться ради семьи: "Я вижу, что он переживает, поэтому думаю, он готов меняться".

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2025, 09:03
Оксана Самойлова. Кадр: YouTube-канал "Galich Ida"
VK Видео✓ Надежный источник

По теме

Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой
Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование

Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование
Кофе давно стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всему миру. Однако его влияние на здоровье выходит далеко за пределы привычного бодрствования. Недавние исследования, освещенные в журнале Food Function (FF), указывают на то, что кофе может быть защитником от заболеваний печени и почек.

Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт

Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт
В последние годы аренда загородных домов на новогодние праздники стала особенно популярной среди россиян. Однако в этом году рынок аренды показал заметные изменения, и эксперты отмечают значительное подорожание коттеджей. Главный аналитик компании "Циан" Алексей Попов сообщил, что наибольший рост цен наблюдается в Ивановской, Владимирской и Рязанской областях.

Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте

Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте
Россиянам, отправляющимся отдыхать в Египет, настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными к новой мошеннической схеме, которая затрагивает путешественников, особенно тех, кто путешествует в одиночку. Известно, мошенники представляются фотографами и предлагают сделать фотографии отдыхающим на их мобильные устройства.

"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов

"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов
Битва за элитную квартиру Ларисы Долиной выходит на финишную прямую, и теперь от решения Верховного суда зависит не только судьба миллионов, но и ответ на вопрос: все ли равны перед законом? Скандал с недвижимостью народной артистки, которая стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, гремит уже не первый год.

Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?

Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?
Не успела страна привыкнуть к обручальному кольцу на пальце главного патриотического певца, как оно таинственным образом исчезло, породив массу тревожных слухов. Всего месяц назад союз певца SHAMANа и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стал главной новостью шоу-бизнеса.

Выбор читателей

02/12ВтрНародный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 03/12СрдСнял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 02/12ВтрАгата Муцениеце в третий раз стала мамой 02/12ВтрЧто ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 02/12ВтрВрачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 02/12ВтрАстролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча