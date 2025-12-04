Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки

Оксана Самойлова решилась поделиться своей историей развода с рэпером Джиганом в новом реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной".

Публика сначала сопереживала Оксане, когда предпринимательница объявила о своем намерении разорвать брак, предполагая, что она устала от выходок мужа. Однако интерес зрителей возрос, когда стало известно, что супруги будут вести совместное шоу, в котором откровенно расскажут о своих переживаниях.

В тизере реалити, представленном на платформе VK, стало ясно, что проект будет включать в себя не только обсуждение развода, но и множество других аспектов их жизни. Оксана подчеркнула: "Ни одно интервью не раскроет мою позицию так хорошо, как я ее проговариваю и озвучиваю последние четыре месяца".

Съемки начались еще летом, когда пара жила вместе. Оба артиста были удивлены тем, что их жизнь будет под прицелом камер до середины декабря. Джиган, который всегда был известен своим активным образом жизни, продолжал развлекаться — катался на яхтах, общался с друзьями и выступал на различных мероприятиях. Тем не менее, он также стал больше времени проводить с детьми, что положительно сказалось на их отношениях.

Оксана же была занята работой и созданием контента для своего блога. Она рассказала о том, как трудно совмещать материнство и карьеру: "Я работаю 24/7, а телефон стал продолжением моей руки". В то же время она представила свою новую ферму, над которой трудилась несколько месяцев.

Шоу обещает быть не только откровенным, но и веселым. Оксана отметила: "Мы пустим вас гораздо дальше, чем когда бы то ни было. И выйдем за рамки!". Несмотря на непростые времена, Оксана продолжала появляться на светских мероприятиях и делиться своими чувствами. Она призналась, что чувствует себя ранимой и уязвимой: "Я каждый вечер реву в подушку". Однако она также отметила, что получает много внимания от ухажеров и чувствует себя свободной: "Я не считаю себя разведенной, я свободная!".

Тем не менее, Оксана подчеркнула, что не готова к новым отношениям: "Пока что нет! Я вообще не хочу никаких отношений! Я просто хочу жить и делать то, что я хочу". Некоторые из друзей пары все еще надеются на примирение. Певица Алсу высказала мнение о том, что Джиган очень переживает из-за развода и готов меняться ради семьи: "Я вижу, что он переживает, поэтому думаю, он готов меняться".