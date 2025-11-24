Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Понедельник 24 ноября

11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой
226

Врач Шуров раскрыл, как ему заткнули рот на интервью с Волочковой и запретили употреблять слово "алкоголизм"

Известный врач-нарколог Василий Шуров, лечащий многих российских звезд, перестал ходить вокруг да около и дал публичную, предельно жесткую оценку состоянию Анастасии Волочковой. Самым шокирующим в его заявлении стал фактически поставленный диагноз. Комментируя тот факт, что балерина не держит зла даже на тех, кто выставляет ее в неприглядном свете, Шуров дал пугающее объяснение.

"На самом деле, в силу определенных проблем с памятью, Анастасия зла ни на кого не держит. Но это уже не ее заслуга, а просто определенное повреждение мозга", — заключил нарколог в интервью aif.ru.

Врач также раскрыл, почему раньше избегал прямых вопросов. Оказалось, во время нашумевшего интервью в доме балерины ему поставили ультиматум.

"Она поставила очень жесткие рамки, что она не будет говорить про алкоголизм. Если я это слово произнесу, меня выгонят", — признался Шуров.

Анастасия Волочкова. Фото: Youtube / @pervyy_shag

Теперь же, не будучи связанным этим условием, врач высказал все, что думает о нынешнем образе жизни бывшей примы.

"Где она прима-балерина сегодня? 10 последних лет ни одной хорошей новости... я должен комментировать какой-то треш, смотреть эти интервью, где ее специально напаивают алкоголем, заставляют всякую дрянь говорить. Это очень печально", — заявил он.

По мнению Шурова, ситуация с Волочковой — это классический случай отрицания проблемы.

"У Анастасии проблемы с алкоголем. Вся страна, я думаю, это видит. Как говорят, на тысячу миль все знали, что я алкоголик, кроме одного человека, меня самого", — подытожил он, фактически поставив точку в многолетних спорах о состоянии балерины.

Шоу-бизнес в Telegram

24 ноября 2025, 11:25
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"АиФ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из звезд победил алкоголизм

Актер Михаил Боярский не раз признавался, что ценит загулы ради "куража". Но как-то раз увлечение довело артиста до тяжелого панкреатита. С того времени Михаил взялся за ум и стал приверженцем здорового образа жизни.
Ведущий Юрий Николаев не скрывает, что несколько лет лечился от алкоголизма. "Для меня алкоголизм был не просто проблемой, а настоящей бедой!" - признавался он. К счастью, артисту удалось справиться с бедой и вернуться на телевидение.
Актер Михаил Ефремов признавался, что кодировался от алкоголизма, но это ему не очень помогло. Периодические загулы Ефремова продолжаются и по сей день.
Из-за проблем с зеленым змием актера Александра Домогарова даже несколько раз госпитализировали. Но в итоге работа в театре и кино оказалась для артиста важнее, и он смог справится с привычкой.
Певец Григорий Лепс переехал в Москву из Сочи в 30-летнем возрасте. "Просто уже понимал, что если останусь петь в ресторанах Сочи, то выдохнусь как артист, - делился он. - Ночи работал напролет. А усталость снимал алкоголем…" В столице артист действительно практически перестал пить.
Ведущей Дане Борисовой нелегко далось расставание с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2008 году. Звезда сильно поправилась и пристрастилась к алкоголю, но ради маленькой дочери взяла себя в руки.
Актриса Наталья Андрейченко рассказывала, что едва не умерла, когда ей было 24 года. Будущей звезде пришлось закодироваться, и врачи, чтобы продемонстрировать эффект, дали ей буквально глоток пива. Наталья начала задыхаться, а потом совсем не смогла дышать. К счастью, медицинский эксперимент закончился благополучно.
Певица Бритни Спирс в 2007 году побрила голову, пристрастилась к алкоголю и наркотикам. В результате артистку лишили родительских прав, и это ее несколько отрезвило.
Актриса Дрю Бэрримор пристрастилась к алкоголю в 12-летнем возрасте. "Люди быстро забыли о том, что я Герти из "Инопланетянина", – с грустью вспоминала она. – Они знали лишь, что я – самая юная алкоголичка Голливуда, и могли пригрозить своим детям: "Слушайтесь взрослых, а то закончите так же, как и она".
Актриса и певица Келли Осборн получила зависимость "благодаря" своему отцу, Оззи Осборну. "Алкогольная зависимость у меня в генах", – оправдывалась девушка. Свое 18-летие она отметила в реабилитационной клинике. Зато сейчас Келли - примерная трезвенница.

По теме

"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб"
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"?

Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"?
"Остров Мечты" – это уникальное пространство, где каждый найдет что-то по душе. Здесь можно насладиться яркими аттракционами, тематическими зонами и множеством интерактивных развлечений, создающих атмосферу настоящего праздника. После активных игр гости могут отдохнуть и перекусить в одном из многочисленных кафе и ресторанов, предлагающих блюда на любой вкус.

Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть

Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть
Многим знакомо сильное желание съесть что-нибудь сладкое, особенно днем или вечером. Оказывается, справиться с этой тягой помогает простой и доступный продукт – обычное яблоко. Чаще всего сильное желание съесть сладкое — это сигнал организма о том, что уровень сахара (глюкозы) в крови снизился.

Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве

Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве
Правовое давление на Аллу Пугачеву продолжает расти. Певице теперь грозит не просто очередной скандал, а реальные судебные процессы сразу по двум искам, один из которых – на астрономическую сумму. Наиболее крупный иск подал участник боевых действий Александр Трещев, который требует от артистки 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда.

Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету

Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету
Давайте разберемся, как сон связан с вашей фигурой. 1.

Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу

Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу
Наши предки верили, что в этот день любое неосторожное слово или действие может "заморозить" удачу и принести в дом беду. 24 ноября в народе называли Федором Студитом, или Федором Заступником.

Выбор читателей

23/11ВскМиф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 22/11СбтОдин стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 23/11ВскАстрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 23/11ВскНе мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 22/11СбтЗеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 22/11СбтКлюч на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей