"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Врач Шуров раскрыл, как ему заткнули рот на интервью с Волочковой и запретили употреблять слово "алкоголизм"



Известный врач-нарколог Василий Шуров, лечащий многих российских звезд, перестал ходить вокруг да около и дал публичную, предельно жесткую оценку состоянию Анастасии Волочковой. Самым шокирующим в его заявлении стал фактически поставленный диагноз. Комментируя тот факт, что балерина не держит зла даже на тех, кто выставляет ее в неприглядном свете, Шуров дал пугающее объяснение.

"На самом деле, в силу определенных проблем с памятью, Анастасия зла ни на кого не держит. Но это уже не ее заслуга, а просто определенное повреждение мозга", — заключил нарколог в интервью aif.ru.

Врач также раскрыл, почему раньше избегал прямых вопросов. Оказалось, во время нашумевшего интервью в доме балерины ему поставили ультиматум.

"Она поставила очень жесткие рамки, что она не будет говорить про алкоголизм. Если я это слово произнесу, меня выгонят", — признался Шуров.

Теперь же, не будучи связанным этим условием, врач высказал все, что думает о нынешнем образе жизни бывшей примы.

"Где она прима-балерина сегодня? 10 последних лет ни одной хорошей новости... я должен комментировать какой-то треш, смотреть эти интервью, где ее специально напаивают алкоголем, заставляют всякую дрянь говорить. Это очень печально", — заявил он.

По мнению Шурова, ситуация с Волочковой — это классический случай отрицания проблемы.

"У Анастасии проблемы с алкоголем. Вся страна, я думаю, это видит. Как говорят, на тысячу миль все знали, что я алкоголик, кроме одного человека, меня самого", — подытожил он, фактически поставив точку в многолетних спорах о состоянии балерины.