Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе

Легендарный телеведущий действительно нашел себе новое призвание, но сделал это самым неожиданным образом.



Леонид Якубович, бессменный ведущий программы "Поле чудес", известен не только своей работой на телевидении, но и серьезным увлечением авиацией. Недавно он рассказал, что его хобби вышло на новый уровень: теперь он делится своим опытом в качестве инструктора.

В интервью изданию "Московский Комсомолец" телеведущий поделился, что, когда у него нет времени на полеты в Белоруссии, он работает инструктором на тренажере "Боинг 737" в Москве. По его словам, на занятия приходят самые разные люди.

"Приходят и мужчины, и женщины, и, самое главное, дети. Да даже летчики профессиональные приезжают из крупных авиационных компаний", — рассказал Якубович.

На вопрос, как на него реагируют ученики, он с улыбкой ответил: "Ну, сначала говорят: "Ой", потом начинают заниматься полетами".

Главной мотивацией для Леонида Аркадьевича служит желание поделиться своей страстью к небу.

"Просто мне это настолько нравится, что хочется, чтобы это нравилось всем", — объяснил ведущий.

Он также добавил, что для того, чтобы научиться летать, не нужно особых способностей — достаточно здоровья и желания попробовать.

Стоит отметить, что Леонид Якубович — профессиональный летчик, который старается регулярно поддерживать свою квалификацию, летая как минимум дважды в месяц. Работа на авиасимуляторе стала для него еще одной возможностью не расставаться с любимым делом, даже находясь на земле.