Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров удивил своих поклонников, освоив экстремальный вид спорта – флайбординг.

Это занятие, которое сочетает в себе элементы водного спорта и акробатики, стало для него новым вызовом, и он с радостью поделился своими впечатлениями в своем Telegram-канале. На видео, опубликованном им, можно увидеть, как Костомаров в защитной экипировке и шлеме взмывает над водой на реактивной доске, демонстрируя удивительное равновесие и уверенность.

После перенесенных тяжелых испытаний со здоровьем, включая ампутацию конечностей в 2023 году, Роман снова доказал, что сила воли и стремление к жизни могут преодолеть любые преграды. Он искренне признался: "Мягко говоря, сам в шоке! Как я это делаю? Но это фантастика и кайф! Не думал, что так смогу в новой жизни".

Поклонники и коллеги по спорту активно поддержали Романа. Екатерина Стриженова написала: "Ром, ну ничего себе, даже глядя на тебя – адреналин". Многие пользователи социальных сетей отметили его вдохновение и силу духа, подчеркнув, что Костомаров является примером для подражания.

После тяжелой болезни Костомаров не только вернулся к тренировкам на льду, но и открыл для себя новые горизонты в спорте, отмечает женский журнал Клео.ру. Его жена Оксана Домнина стала важной опорой в этот непростой период. Благодаря ее поддержке Роман смог не только восстановиться физически, но и эмоционально. Он активно занимается спортом, плавает и принимает участие в показательных выступлениях, вдохновляя многих на преодоление собственных трудностей.

Флайбординг стал для Костомарова символом новой жизни — жизни без ограничений и страхов. Это занятие не только дарит адреналин, но и позволяет ему чувствовать себя свободным. Взмывая над водой, он ощущает прилив сил и уверенности в себе. Этот опыт стал для него не просто развлечением, а настоящим этапом восстановления и поиска себя.

Костомаров продолжает вдохновлять людей своей историей. Его пример показывает, что даже после самых тяжелых испытаний можно найти силы для нового начала. Он демонстрирует, что жизнь продолжается и что каждый из нас способен на большее, чем мы можем себе представить. Флайбординг стал для него не просто увлечением, а символом победы над собой и своих возможностей.