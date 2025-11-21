Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученыхОбнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие

Лента новостей

Пятница 21 ноября

03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей

Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей
52

Недавние исследования, проведенные учеными Университета Флиндерса, выявили тревожную связь между одиночными приемами пищи и ухудшением здоровья у пожилых людей.

Результаты работы были опубликованы в журнале Appetite и основываются на анализе данных более чем 80 тысяч человек в возрасте от 65 лет из 12 стран. Оказалось, что те, кто чаще ест в одиночестве, сталкиваются с рядом негативных последствий, включая ухудшение питания и ослабление здоровья.

В ходе исследования ученые рассмотрели 20 международных исследований, которые продемонстрировали, что одиночные приемы пищи часто приводят к более бедному рациону. Пожилые люди, которые едят одни, имеют тенденцию к недостаточному потреблению белка и ключевых продуктов, что может привести к потере веса и увеличению риска развития хрупкости костей. Это особенно важно, поскольку поддержание мышечной массы и крепких костей является критически важным для сохранения функциональной самостоятельности в пожилом возрасте.

Авторы исследования подчеркивают, что еда — это не просто процесс получения калорий и витаминов. Это важный социальный ритуал, который способствует эмоциональному благополучию. Отсутствие компании за столом может снизить аппетит, уменьшить разнообразие рациона и негативно сказаться на эмоциональном состоянии. Пожилые люди, которые едят в одиночестве, чаще пропускают приемы пищи и медленнее восполняют необходимые питательные вещества, что в конечном итоге отражается на их здоровье.

Особенно заметна разница в потреблении белка. Исследования показали, что одинокие люди реже выбирают полноценные блюда и чаще демонстрируют непреднамеренную потерю веса. Это может привести к снижению физической активности и повышенному риску развития различных заболеваний. Хрупкость костей — еще одно серьезное последствие, которое связано с недостатком питательных веществ.

Исследователи подчеркивают, что одиночные трапезы являются потенциально изменяемым фактором риска. Создание условий для совместного приема пищи может значительно улучшить качество питания и общее самочувствие пожилых людей. Социальные взаимодействия за столом могут не только повысить аппетит, но и способствовать более разнообразному рациону.

Кроме того, ранее было установлено, что регулярный пропуск завтрака также повышает риск развития метаболического синдрома. Это подчеркивает важность регулярного питания для поддержания здоровья в любом возрасте, особенно среди пожилых людей.

Шоу-бизнес в Telegram

21 ноября 2025, 03:10
Фото: Freepik
Appetite✓ Надежный источник

По теме

Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии

Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта

Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта
Научные исследования все чаще подтверждают, что природные компоненты могут служить эффективной альтернативой химическим препаратам. В частности, исследователи Университета Шарджи пришли к интересному выводу: экстракт чеснока может стать достойной заменой традиционным ополаскивателям для полости рта на основе хлоргексидина.

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим
Если утренняя чашка кофе стала вашим единственным источником бодрости, значит, ваш сон не выполняет свою главную функцию. Вы спите положенные 8 часов, но будильник все равно кажется злейшим врагом? Секрет бодрого утра кроется не в волшебных таблетках, а в семи простых, но мощных привычках, которые превратят ваш сон в настоящий источник энергии.

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?
Заявление о полной замене YouTube российскими аналогами в среднесрочной перспективе вновь прозвучало в Госдуме, подтверждая долгосрочный курс на цифровой суверенитет страны. Разговоры о блокировке или замещении крупнейшего в мире видеохостинга ведутся уже не первый год, но недавнее заявление заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина придало им новый вес.

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу
Готовьтесь к самому динамичному году: на смену мудрой Змее мчится страстная Огненная Лошадь, и она требует ярких красок и смелых решений. Забудьте о сдержанности и пастельных тонах.

Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью

Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью
Пережив кошмар с потерей элитной квартиры, Лариса Долина решила превратить свой самый большой страх в источник дохода. Новость, которая выглядит как сюжет для ироничного фильма, пришла из мира шоу-бизнеса.

Выбор читателей

20/11ЧтвБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 19/11СрдРоман Костомаров вывез жену и детей из России 19/11Срд"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 19/11СрдНазванная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19/11СрдСтал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 19/11Срд"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?