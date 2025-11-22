Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты

В последние годы вопрос правильного хранения продуктов питания стал особенно актуальным для многих россиян.

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" биолог Екатерина Баранова поделилась важной информацией о том, какие продукты не следует хранить в холодильнике. Ее советы могут оказаться полезными для тех, кто стремится сохранить свежесть и питательные свойства своих продуктов.

Согласно словам Барановой, помидоры и картофель — это два основных овоща, которые не должны находиться в холодильнике. При низких температурах помидоры теряют свою текстуру, становятся водянистыми и менее вкусными. Это связано с тем, что холод негативно сказывается на их клеточной структуре, нарушая естественные процессы созревания. Кроме того, помидоры теряют часть своих полезных витаминов и антиоксидантов, что делает их менее ценными для здоровья.

Что касается картофеля, то его хранение в холодильнике также может привести к нежелательным изменениям. При низкой температуре картофель начинает выделять сахар, что может сделать его вкус сладковатым и изменить текстуру. Лучше всего хранить картошку в темном и прохладном месте, например, в кладовке или подвале, где она будет защищена от света и влажности.

Баранова также упомянула о других продуктах, которые не рекомендуются для хранения в холодильнике. Среди них бананы, лук и чеснок. Бананы при холоде начинают чернеть и теряют свой аромат, а лук и чеснок могут стать мягкими и плесневыми. Специалистка советует хранить эти продукты в контейнерах в темном месте, чтобы они могли сохранять свои вкусовые качества и полезные свойства.

Интересно, что Екатерина Баранова не только делится советами по хранению продуктов, но и предлагает оригинальные решения для борьбы с вредителями в доме. В одном из выпусков она рекомендовала россиянам представить себя тараканами и подумать о том, как они могли бы проникнуть в дом. Такой подход может помочь выявить уязвимые места и предотвратить появление насекомых.