Среда 12 ноября

Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза

Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза
253

Певица Анастасия Сланевская, более известная под сценическим именем Слава, недавно сделала откровенное признание о своем здоровье.

В свежем интервью она рассказала о том, что ей диагностировали биполярное расстройство. Этот диагноз стал для артистки настоящим шоком, и она решила поделиться этой новостью с общественностью, чтобы повысить осведомленность о психических заболеваниях и их влиянии на жизнь человека.

Слава объяснила, что к такому решению ее подтолкнула подруга и коллега по сцене Лолита Милявская. Именно она посоветовала певице обратиться к психотерапевту, что и стало первым шагом на пути к пониманию своего состояния. Врач, к которому обратилась Слава, подтвердил наличие биполярного расстройства и предложил комплексное лечение. Исполнительница отметила, что ей важно научиться бережно относиться к своему здоровью и не перегружать себя работой.

По словам Славы, именно этот диагноз стал причиной ее решения продать несколько квартир в Москве. Она подчеркнула, что это не связано с финансовыми трудностями, а скорее является частью ее стремления к отдыху и восстановлению.

"Я хочу дать себе возможность отдохнуть и работать в том ритме, который не будет негативно сказываться на моем психическом состоянии", — объяснила она.

Певица также поделилась тем, что ранее приняла решение избавиться от роскошной квартиры в столице. В соцсетях она опубликовала видео с интерьером жилья и сообщила о продаже. При этом она отметила, что не будет проводить просмотры — покупатель должен будет сразу принять решение о покупке. Слава не назвала точную цену на объект, но подчеркнула, что сумма немаленькая.

Это решение стало важным шагом для певицы, которая хочет сосредоточиться на своем здоровье и благополучии. Она осознает, как важно находить баланс между работой и личной жизнью, особенно в условиях современного шоу-бизнеса, где конкуренция и нагрузки могут быть колоссальными. Слава надеется, что ее открытость поможет другим людям с подобными проблемами понять, что обращаться за помощью — это нормально.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2025, 16:45
Певица Слава. Кадр: YouTube / Super
Пятый канал✓ Надежный источник

