Гастрольный тур Ивана Урганта едва не закончился трагедией из-за серьезного инцидента на борту самолета.



Перелет Ивана Урганта и его коллеги Александра Гудкова из Лондона в Белград превратился в настоящий триллер. Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой. Как сообщил Telegram-канал SHOT, примерно через два часа после вылета экипаж лайнера Airbus A319 объявил о нештатной ситуации и запросил экстренную посадку в Мюнхене.

До открытого пламени дело не дошло, но причина для паники была более чем весомой: в кабине пилотов сработал датчик задымления. Это один из самых серьезных сигналов тревоги на борту, который требует немедленной реакции. Ситуация была настолько критической, что на земле лайнер уже встречали пожарные расчеты и все службы безопасности аэропорта, готовые к худшему.

После часовой проверки на земле самолет получил разрешение на вылет и благополучно добрался до сербской столицы, где у артистов был запланирован концерт.

Несмотря на пережитый стресс, шоумен не отменили свои планы. Похоже, ничто не может помешать "отмененному" на родине Урганту и его команде зарабатывать на европейских гастролях, даже если для этого приходится пережить несколько крайне неприятных минут в небе.