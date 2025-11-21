Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве
Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой

Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой
149

Гастрольный тур Ивана Урганта едва не закончился трагедией из-за серьезного инцидента на борту самолета.

Перелет Ивана Урганта и его коллеги Александра Гудкова из Лондона в Белград превратился в настоящий триллер. Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой. Как сообщил Telegram-канал SHOT, примерно через два часа после вылета экипаж лайнера Airbus A319 объявил о нештатной ситуации и запросил экстренную посадку в Мюнхене.

До открытого пламени дело не дошло, но причина для паники была более чем весомой: в кабине пилотов сработал датчик задымления. Это один из самых серьезных сигналов тревоги на борту, который требует немедленной реакции. Ситуация была настолько критической, что на земле лайнер уже встречали пожарные расчеты и все службы безопасности аэропорта, готовые к худшему.

После часовой проверки на земле самолет получил разрешение на вылет и благополучно добрался до сербской столицы, где у артистов был запланирован концерт.

Несмотря на пережитый стресс, шоумен не отменили свои планы. Похоже, ничто не может помешать "отмененному" на родине Урганту и его команде зарабатывать на европейских гастролях, даже если для этого приходится пережить несколько крайне неприятных минут в небе.

21 ноября 2025, 20:09
Иван Ургант. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают

Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают
Эти простые секреты помогут быстро согреть транспорт в морозные дни, которые уже не за горами. 1.

"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы

"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы
Несмотря на триумфальное воссоединение, Лена Катина решила больше не молчать. Как сообщает издание Super, в откровенном разговоре с Аленой Жигаловой певица впервые так прямо и жестко озвучила причину, по которой легендарный дуэт прекратил свое существование много лет назад.

Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда

Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда
Медик раскрыл простую "тренировочную программу", которая, по его словам, помогает в 90% случаев. Бессонница — одна из главных жалоб современного человека, но известный врач уверен, что в большинстве случаев победить ее можно без таблеток, с помощью одной лишь силы воли.

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота
Певица решила положить конец слухам о четвертой беременности, сделав чистосердечное признание. Уже несколько месяцев поклонники Алсу с неослабевающим интересом следят за ее фигурой.

Тест: Какой вы герой из советских фильмов?

Тест: Какой вы герой из советских фильмов?
За каждым из нас скрывается свой Шурик, Катерина или даже Остап Бендер. Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте, кто из легендарных героев советского кино – ваше альтер эго! Выберите один вариант ответа на каждый вопрос, который вам ближе всего, и посчитайте, каких букв у вас получилось больше всего.

