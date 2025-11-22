Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо

Организм не умеет вырабатывать железо, а из растительных источников оно усваивается очень плохо.

Дефицит железа — одна из самых частых причин постоянной усталости, слабости и снижения энергии. Мы пытаемся бороться с ним, налегая на "железные" продукты, но часто делаем это неправильно.

Врач Ирина Баранова в своем Телеграм-канале объясняет: чтобы восполнить дневную норму, нужно есть продукты с высоким содержанием железа и хорошей усвояемостью.

Главное правило: железо из мясных продуктов (гемовое) усваивается значительно лучше, чем из растительных (негемовое). Поэтому, хотя разнообразие важно, без "тяжелой артиллерии" не обойтись.

Топ-7 чемпионов по содержанию и усвоению железа

Забудьте о мифах и добавьте в рацион эти продукты, которые действительно помогут поднять уровень железа.

1. Свиная печень: абсолютный рекордсмен

Свиная печень — это настоящий супергерой.

Содержание: 17,9 мг железа на 100 г (в готовом виде).

Особенность: железо из субпродуктов усваивается организмом максимально легко. Именно поэтому печень часто включают в рацион при лечении железодефицитной анемии.

2. Морепродукты: легкое и доступное железо

Моллюски и ракообразные — отличный источник легкоусвояемого гемового железа.

Содержание: в устрицах — примерно 7,2 мг на 100 г, в мидиях — порядка 6–7 мг.

Особенность: это диетический продукт, который, помимо железа, содержит много других полезных микроэлементов.

3. Говяжья печень: классика жанра

Говяжья печень — классический продукт, который рекомендуют врачи.

Содержание: 6,5 мг железа на 100 г (в готовом виде).

Особенность: помимо гемового железа, она богата витаминами А, В12 и фолиевой кислотой.

Важно: соблюдайте умеренность. Печень достаточно включать в рацион 1–2 раза в неделю.

4. Тыквенные семечки: растительный чемпион

Если вы ищете растительные источники, тыквенные семечки — один из лучших вариантов.

Содержание: около 8–9 мг железа на 100 г.

Особенность: семечки также богаты полезными жирами и белками.

Совет: употребляйте их в составе блюд — добавляйте в салаты, каши или выпечку.

5. Семена кунжута: маленькие, но мощные

Кунжут часто недооценивают, а зря.

Содержание: до 7,8 мг железа в 100 г.

Особенность: кунжут также богат кальцием, цинком и магнием.

Важно: помните о высокой калорийности (около 600 ккал на 100 г), поэтому используйте его в качестве приправы, а не основного блюда.

6. Яичный желток: доступная форма

Желток содержит негемовое железо, но в очень доступной для усвоения форме.

Содержание: около 3 мг железа в 100 г.

Особенность: желток — это кладезь витаминов (A, D, E, B12) и полезных жиров, что делает его особенно ценным для детей, беременных и пожилых людей.

7. Шпинат: как сделать его полезнее

Шпинат — любимый источник железа у веганов, но с ним есть нюанс.

Содержание: 3,6 мг железа на 100 г.

Проблема: усвоение железа затруднено из-за наличия щавелевой кислоты.

Решение: чтобы повысить пользу шпината, его рекомендуется подвергать тепловой обработке — тушить или запекать.

Главный вывод: почему важно знать состав

Постоянная утомляемость и снижение энергии часто являются следствием дефицита железа.

Чтобы эффективно восполнить этот элемент через питание, нужно понимать не только, что вы едите, но и сколько железа из этого продукта реально усвоится вашим организмом. Делайте ставку на субпродукты и морепродукты, а растительные источники используйте как дополнение.