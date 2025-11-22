Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Суббота 22 ноября

09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо

Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо
83

Организм не умеет вырабатывать железо, а из растительных источников оно усваивается очень плохо.

Дефицит железа — одна из самых частых причин постоянной усталости, слабости и снижения энергии. Мы пытаемся бороться с ним, налегая на "железные" продукты, но часто делаем это неправильно.

Врач Ирина Баранова в своем Телеграм-канале объясняет: чтобы восполнить дневную норму, нужно есть продукты с высоким содержанием железа и хорошей усвояемостью.

Главное правило: железо из мясных продуктов (гемовое) усваивается значительно лучше, чем из растительных (негемовое). Поэтому, хотя разнообразие важно, без "тяжелой артиллерии" не обойтись.

Топ-7 чемпионов по содержанию и усвоению железа

Забудьте о мифах и добавьте в рацион эти продукты, которые действительно помогут поднять уровень железа.

1. Свиная печень: абсолютный рекордсмен

Свиная печень — это настоящий супергерой.

  • Содержание: 17,9 мг железа на 100 г (в готовом виде).
  • Особенность: железо из субпродуктов усваивается организмом максимально легко. Именно поэтому печень часто включают в рацион при лечении железодефицитной анемии.

2. Морепродукты: легкое и доступное железо

Моллюски и ракообразные — отличный источник легкоусвояемого гемового железа.

  • Содержание: в устрицах — примерно 7,2 мг на 100 г, в мидиях — порядка 6–7 мг.
  • Особенность: это диетический продукт, который, помимо железа, содержит много других полезных микроэлементов.

3. Говяжья печень: классика жанра

Говяжья печень — классический продукт, который рекомендуют врачи.

  • Содержание: 6,5 мг железа на 100 г (в готовом виде).
  • Особенность: помимо гемового железа, она богата витаминами А, В12 и фолиевой кислотой.
  • Важно: соблюдайте умеренность. Печень достаточно включать в рацион 1–2 раза в неделю.

4. Тыквенные семечки: растительный чемпион

Если вы ищете растительные источники, тыквенные семечки — один из лучших вариантов.

  • Содержание: около 8–9 мг железа на 100 г.
  • Особенность: семечки также богаты полезными жирами и белками.
  • Совет: употребляйте их в составе блюд — добавляйте в салаты, каши или выпечку.

5. Семена кунжута: маленькие, но мощные

Кунжут часто недооценивают, а зря.

  • Содержание: до 7,8 мг железа в 100 г.
  • Особенность: кунжут также богат кальцием, цинком и магнием.
  • Важно: помните о высокой калорийности (около 600 ккал на 100 г), поэтому используйте его в качестве приправы, а не основного блюда.

6. Яичный желток: доступная форма

Желток содержит негемовое железо, но в очень доступной для усвоения форме.

  • Содержание: около 3 мг железа в 100 г.
  • Особенность: желток — это кладезь витаминов (A, D, E, B12) и полезных жиров, что делает его особенно ценным для детей, беременных и пожилых людей.

7. Шпинат: как сделать его полезнее

Шпинат — любимый источник железа у веганов, но с ним есть нюанс.

  • Содержание: 3,6 мг железа на 100 г.
  • Проблема: усвоение железа затруднено из-за наличия щавелевой кислоты.
  • Решение: чтобы повысить пользу шпината, его рекомендуется подвергать тепловой обработке — тушить или запекать.

Главный вывод: почему важно знать состав

Постоянная утомляемость и снижение энергии часто являются следствием дефицита железа.

Чтобы эффективно восполнить этот элемент через питание, нужно понимать не только, что вы едите, но и сколько железа из этого продукта реально усвоится вашим организмом. Делайте ставку на субпродукты и морепродукты, а растительные источники используйте как дополнение.

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2025, 09:01
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

По теме

Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью

Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья

Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог

Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог
Диетолог Марио Ортис недавно сделал громкое заявление о популярном напитке – кофе. Он подчеркнул, что хотя кофе обладает множеством полезных свойств, сочетание его с определенными добавками может свести на нет все преимущества этого бодрящего напитка.

Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты

Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты
В последние годы вопрос правильного хранения продуктов питания стал особенно актуальным для многих россиян. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" биолог Екатерина Баранова поделилась важной информацией о том, какие продукты не следует хранить в холодильнике.

Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год

Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год
В преддверии новогодних праздников в России активно обсуждаются расценки на выступления артистов. В этом году внимание привлекли два ярких представителя музыкальной сцены – Сергей Шнуров и Аня Ранетка. В преддверии новогодних праздников в России активно обсуждаются расценки на выступления артистов.

Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе

Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе
Легендарный телеведущий действительно нашел себе новое призвание, но сделал это самым неожиданным образом. Леонид Якубович, бессменный ведущий программы "Поле чудес", известен не только своей работой на телевидении, но и серьезным увлечением авиацией.

Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой

Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой
Гастрольный тур Ивана Урганта едва не закончился трагедией из-за серьезного инцидента на борту самолета. Перелет Ивана Урганта и его коллеги Александра Гудкова из Лондона в Белград превратился в настоящий триллер.

Выбор читателей

21/11ПтнБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 20/11ЧтвБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 21/11ПтнДоктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 20/11ЧтвВ Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 21/11ПтнОтказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 20/11ЧтвГод Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу