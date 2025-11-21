Тест: Какой вы герой из советских фильмов?

За каждым из нас скрывается свой Шурик, Катерина или даже Остап Бендер. Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте, кто из легендарных героев советского кино – ваше альтер эго!



Выберите один вариант ответа на каждый вопрос, который вам ближе всего, и посчитайте, каких букв у вас получилось больше всего.

Вопросы

1. Как вы обычно решаете проблемы?

а) Сначала изучаю теорию, ищу нестандартный научный подход.

б) Беру ответственность на себя, составляю четкий план и руковожу процессом.

в) Разбираюсь на месте. Главное — не паниковать, а делать дело.

г) Ищу обходной путь или блестящую идею, которая решит все одним махом.

д) Немного паникую, советуюсь с друзьями и надеюсь на чудо.

е) Действую строго по инструкции. Дисциплина и порядок — залог успеха.

2. Вас пригласили на вечеринку, где вы никого не знаете. Ваши действия?

а) Найду интересный уголок и буду наблюдать за происходящим, может, что-то изобрету.

б) Познакомлюсь с хозяином вечера и парой ключевых гостей, налажу деловые контакты.

в) Уверенно подойду к самой интересной компании и стану ее душой.

г) Оценю обстановку. Возможно, эта вечеринка — ключ к моему новому грандиозному плану.

д) Буду скромно стоять у стены, пока кто-нибудь не заговорит со мной первым.

е) Постараюсь выглядеть максимально строго и серьезно, чтобы ко мне не приставали с глупостями.

3. Ваше отношение к деньгам?

а) Они нужны для покупки книг и нужных деталей для моих экспериментов.

б) Деньги — это инструмент для достижения больших целей и статуса.

в) Деньги нужно зарабатывать честным трудом. Мужчина должен обеспечивать себя сам.

г) Мне нужна крупная сумма на реализацию мечты! А способы найдутся.

д) Деньги приходят и уходят. Главное, чтобы на жизнь хватало.

е) Деньги любят счет. Каждая копейка должна быть учтена.

4. Как вы ведете себя в любви?

а) Немного неловко, но искренне. Готов на подвиги ради своей "комсомолки, спортсменки".

б) Мне некогда заниматься глупостями, но если я встречу достойного человека, все будет серьезно.

в) Считаю, что мужчина должен быть лидером в отношениях.

г) Очаровываю и покоряю. Любовь — это тоже своего рода прекрасная авантюра.

д) Очень романтично и немного нерешительно. Могу случайно улететь в другой город за своей любовью.

е) Чувства — это слабость, которая мешает работе. Хотя... в глубине души...

5. Ваше идеальное путешествие — это...

а) Этнографическая экспедиция в горы за старинными тостами и легендами.

б) Деловая поездка в столицу с целью заключить выгодный контракт.

в) Поездка на природу, где можно поработать руками и отдохнуть головой.

г) Круиз по Волге в поисках сокровищ. Или хотя бы приключений.

д) Неожиданная поездка в Ленинград по иронии судьбы.

е) Заграничная командировка, где все строго по плану.

6. Ваша коронная фраза?

а) "Надо, Федя, надо!"

б) "Не учите меня жить, лучше помогите материально".

в) "А я считаю, что со мной можно спорить только в одном случае: если я этого не слышу".

г) "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"

д) "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

е) "Мы вас любим в глубине души... где-то очень глубоко".

7. Какую роль вы играете в коллективе?

а) Генератор идей, который иногда витает в облаках.

б) Бесспорный лидер, который ведет всех к цели.

в) Опытный наставник, который всегда даст дельный совет.

г) "Великий комбинатор", который может договориться с кем угодно о чем угодно.

д) Скромный и порядочный сотрудник, который не лезет на рожон.

е) Строгий, но справедливый руководитель.

Результаты

Если у вас больше всего ответов "А" — Вы Шурик! ("Операция „Ы“ и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница")

Вы — добрый, немного нелепый, но гениальный интеллектуал. Ваш главный козырь — ум, находчивость и вера в добро. Вы можете случайно попасть в самую гущу событий, но всегда выйдете сухим из воды благодаря своей смекалке. Правда, в бытовых вопросах вы можете быть немного рассеянным, но за ваше золотое сердце вам прощают все.

Если у вас больше всего ответов "Б" — Вы Катерина Тихомирова! ("Москва слезам не верит")

Вы — человек, который сделал себя сам. Сильная, волевая и целеустремленная личность, которая не боится трудностей. Вы умеете ставить цели и достигать их, даже если весь мир против. Для вас нет ничего невозможного. За внешней стальной броней скрывается ранимая душа, но открываете вы ее только самым близким.

Если у вас больше всего ответов "В" — Вы Гоша (он же Гога, он же Жора) ! ("Москва слезам не верит")

Вы — человек дела, "настоящий мужчина" в классическом понимании. Вы уверены в себе, знаете себе цену и считаете, что все проблемы можно решить, если просто засучить рукава и работать. Вы не любите пустых разговоров и предпочитаете действовать. Для вас важны простые человеческие ценности: дом, семья, уважение.

Если у вас больше всего ответов "Г" — Вы Остап Бендер! ("12 стульев")

Вы — великий комбинатор и обаятельный авантюрист. Ваша жизнь — это череда блестящих идей и смелых планов. Вы видите возможности там, где другие видят проблемы. У вас отличное чувство юмора, подвешенный язык и неиссякаемый оптимизм. Даже если ваш план провалится, вы тут же придумаете новый, еще более грандиозный.

Если у вас больше всего ответов "Д" — Вы Женя Лукашин ! ("Ирония судьбы, или С легким паром!")

Вы — скромный романтик и интеллигент. Вы немного нерешительны и привыкли жить по накатанной, но в душе мечтаете о настоящем чуде. Судьба может подкинуть вам самое невероятное приключение, которое полностью изменит вашу жизнь. Вы цените уют, мамины советы и настоящие, искренние чувства.

Если у вас больше всего ответов "Е" — Вы Людмила Прокофьевна Калугина ("Мымра")! ("Служебный роман")

Вы — строгий профессионал, для которого работа превыше всего. Вы требуете от себя и от других дисциплины, порядка и полной самоотдачи. За этой маской "сухаря" и "мымры" скрывается тонкая, ранимая и жаждущая любви натура. Стоит кому-то растопить лед в вашем сердце, и вы расцветаете, превращаясь в прекрасную женщину.