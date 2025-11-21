Тест: Какой вы герой из советских фильмов?

Выберите один вариант ответа на каждый вопрос, который вам ближе всего, и посчитайте, каких букв у вас получилось больше всего.
Вопросы
1. Как вы обычно решаете проблемы?
а) Сначала изучаю теорию, ищу нестандартный научный подход.
б) Беру ответственность на себя, составляю четкий план и руковожу процессом.
в) Разбираюсь на месте. Главное — не паниковать, а делать дело.
г) Ищу обходной путь или блестящую идею, которая решит все одним махом.
д) Немного паникую, советуюсь с друзьями и надеюсь на чудо.
е) Действую строго по инструкции. Дисциплина и порядок — залог успеха.
2. Вас пригласили на вечеринку, где вы никого не знаете. Ваши действия?
а) Найду интересный уголок и буду наблюдать за происходящим, может, что-то изобрету.
б) Познакомлюсь с хозяином вечера и парой ключевых гостей, налажу деловые контакты.
в) Уверенно подойду к самой интересной компании и стану ее душой.
г) Оценю обстановку. Возможно, эта вечеринка — ключ к моему новому грандиозному плану.
д) Буду скромно стоять у стены, пока кто-нибудь не заговорит со мной первым.
е) Постараюсь выглядеть максимально строго и серьезно, чтобы ко мне не приставали с глупостями.
3. Ваше отношение к деньгам?
а) Они нужны для покупки книг и нужных деталей для моих экспериментов.
б) Деньги — это инструмент для достижения больших целей и статуса.
в) Деньги нужно зарабатывать честным трудом. Мужчина должен обеспечивать себя сам.
г) Мне нужна крупная сумма на реализацию мечты! А способы найдутся.
д) Деньги приходят и уходят. Главное, чтобы на жизнь хватало.
е) Деньги любят счет. Каждая копейка должна быть учтена.
4. Как вы ведете себя в любви?
а) Немного неловко, но искренне. Готов на подвиги ради своей "комсомолки, спортсменки".
б) Мне некогда заниматься глупостями, но если я встречу достойного человека, все будет серьезно.
в) Считаю, что мужчина должен быть лидером в отношениях.
г) Очаровываю и покоряю. Любовь — это тоже своего рода прекрасная авантюра.
д) Очень романтично и немного нерешительно. Могу случайно улететь в другой город за своей любовью.
е) Чувства — это слабость, которая мешает работе. Хотя... в глубине души...
5. Ваше идеальное путешествие — это...
а) Этнографическая экспедиция в горы за старинными тостами и легендами.
б) Деловая поездка в столицу с целью заключить выгодный контракт.
в) Поездка на природу, где можно поработать руками и отдохнуть головой.
г) Круиз по Волге в поисках сокровищ. Или хотя бы приключений.
д) Неожиданная поездка в Ленинград по иронии судьбы.
е) Заграничная командировка, где все строго по плану.
6. Ваша коронная фраза?
а) "Надо, Федя, надо!"
б) "Не учите меня жить, лучше помогите материально".
в) "А я считаю, что со мной можно спорить только в одном случае: если я этого не слышу".
г) "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"
д) "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
е) "Мы вас любим в глубине души... где-то очень глубоко".
7. Какую роль вы играете в коллективе?
а) Генератор идей, который иногда витает в облаках.
б) Бесспорный лидер, который ведет всех к цели.
в) Опытный наставник, который всегда даст дельный совет.
г) "Великий комбинатор", который может договориться с кем угодно о чем угодно.
д) Скромный и порядочный сотрудник, который не лезет на рожон.
е) Строгий, но справедливый руководитель.
Результаты
Если у вас больше всего ответов "А" — Вы Шурик! ("Операция „Ы“ и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница")
Вы — добрый, немного нелепый, но гениальный интеллектуал. Ваш главный козырь — ум, находчивость и вера в добро. Вы можете случайно попасть в самую гущу событий, но всегда выйдете сухим из воды благодаря своей смекалке. Правда, в бытовых вопросах вы можете быть немного рассеянным, но за ваше золотое сердце вам прощают все.
Если у вас больше всего ответов "Б" — Вы Катерина Тихомирова! ("Москва слезам не верит")
Вы — человек, который сделал себя сам. Сильная, волевая и целеустремленная личность, которая не боится трудностей. Вы умеете ставить цели и достигать их, даже если весь мир против. Для вас нет ничего невозможного. За внешней стальной броней скрывается ранимая душа, но открываете вы ее только самым близким.
Если у вас больше всего ответов "В" — Вы Гоша (он же Гога, он же Жора)! ("Москва слезам не верит")
Вы — человек дела, "настоящий мужчина" в классическом понимании. Вы уверены в себе, знаете себе цену и считаете, что все проблемы можно решить, если просто засучить рукава и работать. Вы не любите пустых разговоров и предпочитаете действовать. Для вас важны простые человеческие ценности: дом, семья, уважение.
Если у вас больше всего ответов "Г" — Вы Остап Бендер! ("12 стульев")
Вы — великий комбинатор и обаятельный авантюрист. Ваша жизнь — это череда блестящих идей и смелых планов. Вы видите возможности там, где другие видят проблемы. У вас отличное чувство юмора, подвешенный язык и неиссякаемый оптимизм. Даже если ваш план провалится, вы тут же придумаете новый, еще более грандиозный.
Если у вас больше всего ответов "Д" — Вы Женя Лукашин! ("Ирония судьбы, или С легким паром!")
Вы — скромный романтик и интеллигент. Вы немного нерешительны и привыкли жить по накатанной, но в душе мечтаете о настоящем чуде. Судьба может подкинуть вам самое невероятное приключение, которое полностью изменит вашу жизнь. Вы цените уют, мамины советы и настоящие, искренние чувства.
Если у вас больше всего ответов "Е" — Вы Людмила Прокофьевна Калугина ("Мымра")! ("Служебный роман")
Вы — строгий профессионал, для которого работа превыше всего. Вы требуете от себя и от других дисциплины, порядка и полной самоотдачи. За этой маской "сухаря" и "мымры" скрывается тонкая, ранимая и жаждущая любви натура. Стоит кому-то растопить лед в вашем сердце, и вы расцветаете, превращаясь в прекрасную женщину.