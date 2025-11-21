Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Тест: Какой вы герой из советских фильмов?

Тест: Какой вы герой из советских фильмов?
66

За каждым из нас скрывается свой Шурик, Катерина или даже Остап Бендер. Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте, кто из легендарных героев советского кино – ваше альтер эго!

Выберите один вариант ответа на каждый вопрос, который вам ближе всего, и посчитайте, каких букв у вас получилось больше всего.

Вопросы

1. Как вы обычно решаете проблемы?

а) Сначала изучаю теорию, ищу нестандартный научный подход.

б) Беру ответственность на себя, составляю четкий план и руковожу процессом.

в) Разбираюсь на месте. Главное — не паниковать, а делать дело.

г) Ищу обходной путь или блестящую идею, которая решит все одним махом.

д) Немного паникую, советуюсь с друзьями и надеюсь на чудо.

е) Действую строго по инструкции. Дисциплина и порядок — залог успеха.

2. Вас пригласили на вечеринку, где вы никого не знаете. Ваши действия?

а) Найду интересный уголок и буду наблюдать за происходящим, может, что-то изобрету.

б) Познакомлюсь с хозяином вечера и парой ключевых гостей, налажу деловые контакты.

в) Уверенно подойду к самой интересной компании и стану ее душой.

г) Оценю обстановку. Возможно, эта вечеринка — ключ к моему новому грандиозному плану.

д) Буду скромно стоять у стены, пока кто-нибудь не заговорит со мной первым.

е) Постараюсь выглядеть максимально строго и серьезно, чтобы ко мне не приставали с глупостями.

3. Ваше отношение к деньгам?

а) Они нужны для покупки книг и нужных деталей для моих экспериментов.

б) Деньги — это инструмент для достижения больших целей и статуса.

в) Деньги нужно зарабатывать честным трудом. Мужчина должен обеспечивать себя сам.

г) Мне нужна крупная сумма на реализацию мечты! А способы найдутся.

д) Деньги приходят и уходят. Главное, чтобы на жизнь хватало.

е) Деньги любят счет. Каждая копейка должна быть учтена.

4. Как вы ведете себя в любви?

а) Немного неловко, но искренне. Готов на подвиги ради своей "комсомолки, спортсменки".

б) Мне некогда заниматься глупостями, но если я встречу достойного человека, все будет серьезно.

в) Считаю, что мужчина должен быть лидером в отношениях.

г) Очаровываю и покоряю. Любовь — это тоже своего рода прекрасная авантюра.

д) Очень романтично и немного нерешительно. Могу случайно улететь в другой город за своей любовью.

е) Чувства — это слабость, которая мешает работе. Хотя... в глубине души...

5. Ваше идеальное путешествие — это...

а) Этнографическая экспедиция в горы за старинными тостами и легендами.

б) Деловая поездка в столицу с целью заключить выгодный контракт.

в) Поездка на природу, где можно поработать руками и отдохнуть головой.

г) Круиз по Волге в поисках сокровищ. Или хотя бы приключений.

д) Неожиданная поездка в Ленинград по иронии судьбы.

е) Заграничная командировка, где все строго по плану.

6. Ваша коронная фраза?

а) "Надо, Федя, надо!"

б) "Не учите меня жить, лучше помогите материально".

в) "А я считаю, что со мной можно спорить только в одном случае: если я этого не слышу".

г) "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!"

д) "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

е) "Мы вас любим в глубине души... где-то очень глубоко".

7. Какую роль вы играете в коллективе?

а) Генератор идей, который иногда витает в облаках.

б) Бесспорный лидер, который ведет всех к цели.

в) Опытный наставник, который всегда даст дельный совет.

г) "Великий комбинатор", который может договориться с кем угодно о чем угодно.

д) Скромный и порядочный сотрудник, который не лезет на рожон.

е) Строгий, но справедливый руководитель.

Результаты

Если у вас больше всего ответов "А" — Вы Шурик! ("Операция „Ы“ и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница")

Фото: кадр из фильма

Вы — добрый, немного нелепый, но гениальный интеллектуал. Ваш главный козырь — ум, находчивость и вера в добро. Вы можете случайно попасть в самую гущу событий, но всегда выйдете сухим из воды благодаря своей смекалке. Правда, в бытовых вопросах вы можете быть немного рассеянным, но за ваше золотое сердце вам прощают все.

Если у вас больше всего ответов "Б" — Вы Катерина Тихомирова! ("Москва слезам не верит")

Фото: кадр из фильма

Вы — человек, который сделал себя сам. Сильная, волевая и целеустремленная личность, которая не боится трудностей. Вы умеете ставить цели и достигать их, даже если весь мир против. Для вас нет ничего невозможного. За внешней стальной броней скрывается ранимая душа, но открываете вы ее только самым близким.

Если у вас больше всего ответов "В" — Вы Гоша (он же Гога, он же Жора)! ("Москва слезам не верит")

Фото: кадр из фильма

Вы — человек дела, "настоящий мужчина" в классическом понимании. Вы уверены в себе, знаете себе цену и считаете, что все проблемы можно решить, если просто засучить рукава и работать. Вы не любите пустых разговоров и предпочитаете действовать. Для вас важны простые человеческие ценности: дом, семья, уважение.

Если у вас больше всего ответов "Г" — Вы Остап Бендер! ("12 стульев")

Фото: кадр из фильма

Вы — великий комбинатор и обаятельный авантюрист. Ваша жизнь — это череда блестящих идей и смелых планов. Вы видите возможности там, где другие видят проблемы. У вас отличное чувство юмора, подвешенный язык и неиссякаемый оптимизм. Даже если ваш план провалится, вы тут же придумаете новый, еще более грандиозный.

Если у вас больше всего ответов "Д" — Вы Женя Лукашин! ("Ирония судьбы, или С легким паром!")

Фото: кадр из фильма

Вы — скромный романтик и интеллигент. Вы немного нерешительны и привыкли жить по накатанной, но в душе мечтаете о настоящем чуде. Судьба может подкинуть вам самое невероятное приключение, которое полностью изменит вашу жизнь. Вы цените уют, мамины советы и настоящие, искренние чувства.

Если у вас больше всего ответов "Е" — Вы Людмила Прокофьевна Калугина ("Мымра")! ("Служебный роман")

Фото: кадр из фильма

Вы — строгий профессионал, для которого работа превыше всего. Вы требуете от себя и от других дисциплины, порядка и полной самоотдачи. За этой маской "сухаря" и "мымры" скрывается тонкая, ранимая и жаждущая любви натура. Стоит кому-то растопить лед в вашем сердце, и вы расцветаете, превращаясь в прекрасную женщину.

21 ноября 2025
Фото: кадр из фильма
Фоторепортаж

Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта

Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров удивил своих поклонников, освоив экстремальный вид спорта – флайбординг. Это занятие, которое сочетает в себе элементы водного спорта и акробатики, стало для него новым вызовом, и он с радостью поделился своими впечатлениями в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде

Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде
21 ноября москвичей ожидает ухудшение погодных условий – в столице пройдут ледяные дожди, что может привести к образованию гололеда. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, который поделился информацией в своем телеграм-канале.

Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе

Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе
Актер и телеведущий Марат Башаров стал объектом обсуждения после слухов о его тайной свадьбе с актрисой Асей Борисовой. Комментируя эту информацию, Башаров выразил недоумение и даже возмущение.

Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников

Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников
Прокурор запросил для обвиняемых в мошенничестве против известной певицы Ларисы Долиной сроки от 6 до 9,5 лет лишения свободы. Об этом стало известно из сообщения прокуратуры региона, которое было опубликовано на сайте "Ленты.

Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян

Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян
Известная российская певица и народная артистка Надежда Кадышева приняла решение, которое стало предметом обсуждения среди поклонников и музыкальной общественности. Она объявила, что отказывается выступать без своего сына Григория Костюка, который также стремится сделать первые шаги в музыкальной карьере.

