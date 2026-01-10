Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Суббота 10 января

16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса
Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса

Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса
240

Новогодние праздники – это время волшебства, радости и, к сожалению, хаоса. После веселья и застолий в доме часто остаются не только теплые воспоминания, но и беспорядок, от которого хочется избавиться как можно скорее.

Чтобы вернуть уют и чистоту, не нужно прибегать к героическим усилиям — достаточно следовать нескольким проверенным советам. Организация порядка после праздников может превратиться в увлекательный процесс, если подойти к делу с вдохновением. Главное — разделить задачу на этапы и не пытаться справиться со всем за один день. Такой подход поможет не только убраться в доме, но и зарядиться энергией для новых начинаний.

1. Освобождение от ненужного: начните с расхламления

После праздников ваше жилье может быть завалено упаковкой от подарков, пустыми коробками и предметами, которые уже не пригодятся. Именно с них стоит начать наведение порядка. Это поможет создать ощущение свежести и облегчения уже на первом этапе.

Советы по расхламлению:

• Разделите весь "хлам" на три категории: на переработку, мусор и для хранения. Используйте большие коробки или пакеты для удобства.

• Упаковочная бумага и коробки могут пригодиться для детских поделок или хранения вещей, а остальные лучше утилизировать.

• Для сортировки вещей используйте правило: если предмет не приносит радости или не нужен, смело избавляйтесь от него. Это поможет вам освободить пространство и сделать его более функциональным.

2. Уборка украшений аккуратно и без суеты

Елочные игрушки, гирлянды и праздничный декор требуют особого внимания при уборке. Чтобы сохранить их в идеальном состоянии до следующего праздника, упаковывайте их правильно. Это избавит вас от необходимости искать или покупать новые украшения через год.

Лайфхаки по хранению декора:

• Елочные игрушки храните в коробках, предварительно завернув их в мягкую ткань или остатки упаковочной бумаги. Это защитит их от повреждений.

• Гирлянды можно наматывать на картонные катушки (вырежьте их из старых коробок), так они не запутаются.

• Подписывайте коробки с декором, чтобы легко найти нужные украшения в следующем году. Это сэкономит ваше время и усилия.

3. Чистота на кухне

После праздничных посиделок с гостями кухня часто превращается в зону хаоса. Остатки еды, гора посуды и следы готовки требуют не только уборки, но и системного подхода. Главное — навести порядок так, чтобы кухня снова радовала глаз.

Полезные советы для кухни:

• Проверьте остатки еды в холодильнике и выберите, что можно заморозить, а что лучше сразу утилизировать. Это поможет избежать неприятных запахов.

• Очистите поверхность плитки и столешниц с помощью раствора из уксуса и воды (1:1), он отлично удаляет жирные пятна.

• Используйте органайзеры для хранения специй и кухонной утвари, чтобы рационально организовать пространство. Это сделает вашу кухню более функциональной.

4. Ванная комната

Санузел после праздников тоже может нуждаться в тщательной чистке. Это место, где легко обновить атмосферу с помощью чистоты и свежести. Всего несколько шагов — и ваша ванная засияет.

Советы для ванной комнаты:

• Для удаления известкового налета используйте лимонную кислоту — разведите ее в воде и протрите проблемные места.

• Замените старые полотенца на свежие; потерявшие вид текстильные изделия можно использовать как тряпки для уборки.

• Добавьте несколько капель эфирного масла на ватные диски и разместите их в шкафах — это создаст приятный аромат и улучшит атмосферу.

5. Жилая комната

Гостиная — центр праздников, а значит, здесь остается больше всего последствий. Чтобы снова почувствовать уют, важно очистить пространство от пыли и следов застолья. Немного усилий — и комната снова засияет.

Полезные советы для жилой комнаты:

• Пропылесосьте ковры и мягкую мебель, добавив в мешок для пылесоса ароматическую соль — это придаст свежесть.

• Протрите поверхности от пыли, включая труднодоступные места, где могли скопиться остатки блесток и конфетти.

• Расставьте несколько свечей или положите новые декоративные подушки, чтобы обновить интерьер и создать атмосферу уюта.

6. Одежда и текстиль

Праздничные наряды, скатерти и другие изделия из ткани часто требуют особого ухода. Чтобы они сохранили свой вид, важно правильно их постирать и организовать хранение. Несколько простых шагов помогут сэкономить время.

Рекомендации по уходу за текстилем:

• Перед стиркой проверьте ярлыки на одежде, чтобы выбрать правильный режим стирки.

• Храните сезонные вещи в вакуумных пакетах — это сэкономит место и защитит от пыли.

• Обновите текстиль: замените старые скатерти на новые или хотя бы постирайте их для свежего вида.

10 января 2026, 16:57

Фото: Freepik
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники

Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование

Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование
Врачи сравнили пользу одной продолжительной прогулки с несколькими короткими физическими активностями и пришли к интересным выводам. Результаты исследования показали, что люди, которые гуляют не менее 15 минут подряд, имеют значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных заболеваний.

Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР?

Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР?
Культовые советские фильмы оставили незабываемый след в сердцах зрителей. Они стали символами целой эпохи, наполненной эмоциями и жизненными уроками. Киноленты заставляют нас смеяться и плакать, погружая в мир, где любовь и дружба преодолевают все преграды.

Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники

Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники
В течение новогодних праздников не стоит забывать, что праздничные дни могут принести не только радость, но и неприятные ощущения. Врач-невролог Инна Филатова рассказала о том, какие факторы могут спровоцировать головные боли в это время года. По словам специалиста, в большинстве случаев (примерно 90%) головная боль возникает без видимых причин и чаще всего связана с головной болью напряжения или мигренью.

Названы топ-5 самых востребованных профессий в России

Названы топ-5 самых востребованных профессий в России
В России наблюдается устойчивый спрос на рабочие специальности. Это подтверждается данными, опубликованными Рострудом. По информации портала "Работа России", в числе самых востребованных профессий на первое место вышли швеи, за ними следуют водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи.

Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками

Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками
В мире шоу-бизнеса и кино звезды активно инвестируют в недвижимость. За прошедший 2025 год множество российских знаменитостей стали владельцами роскошных особняков и современных квартир. Новый особняк Петра Дранга Музыкант Петр Дранга и его супруга Агата Муцениеце недавно обосновались в Истринском районе, выбрав для жизни элитный поселок "Княжье озеро".

