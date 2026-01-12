Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела?

Виктория Боня вышла из себя, узнав о существенных финансовых тратах своей дочери Анджелины.

На отдыхе в Таиланде девушка позволила себе расходы, которые вызвали недоумение у ее матери. Виктория поделилась своими впечатлениями в блоге, где рассказала о недопонимании между ней и ее дочерью

По словам Бони, отец ребенка Алекс Смерфит прислал ей скриншоты с банковской карты, на которой Анджелина делала покупки.

"Я была в шоке! Он показал мне, сколько моя дочь потратила за короткий период времени. В одном дне она купила вещи на сумму около 700 евро! Это примерно 64 463 рубля!", — заявила возмущенная блогерша.

Виктория отметила, что раньше Анджелина тратила гораздо меньше — около 100 евро в день. Теперь же суммы стали просто баснословными: 300 евро за покупки в Victoria's Secret и 400 евро в Sephora.

Боня не могла сдержать возмущения и решила поговорить с дочерью. "Ты не офонарела?", — задала она прямой вопрос Анджелине. Бывшая участница "Дома-2" поняла, что необходимо серьезно обсудить с Энджи вопрос финансовой дисциплины и ответственности.

"Я даже подумала о том, чтобы отключить ей карту", — призналась Виктория. По мнению знаменитости, такие расходы не могут продолжаться без контроля.