Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР?

Культовые советские фильмы оставили незабываемый след в сердцах зрителей. Они стали символами целой эпохи, наполненной эмоциями и жизненными уроками.

Киноленты заставляют нас смеяться и плакать, погружая в мир, где любовь и дружба преодолевают все преграды. Проверьте свою память о культовых финалах советского кино и вспомните, какие чувства они у вас вызывают.

1. Какая сцена разворачивается перед нами в финале фильме "Афоня"?

А) Катя признается, что она работает в милиции, и арестовывает Афоню за тунеядство.

Б) Афоня становится слесарем первого разряда.

В) Афоня встречает Катю, которая стоит на краю летного поля с чемоданчиком в руке.

2. Какая развязка была у фильма "Самая обаятельная и привлекательная"?

А) Надя встречается с Володей на концерте Джанни Моранди, звучит Uno su mille, они целуются.

Б) Надя уводит мужа у Сусанны.

В) Надя вновь приходит играть в настольный теннис с Геной и понимает, что он и есть ее судьба.

3. Какую фразу произносит повзрослевший Костик в финале "Покровских ворот"?

А) Где вы теперь, друзья моей юности? Вы, бескорыстные подружки?

Б) Была без радостей любовь, разлука будет без печали.

В) К чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот меж людей.

4. Что говорит маменька Мише в финале фильма "Женитьба Бальзаминова" 1964 года?

А) Удавить Матрену мало!

Б) Ничего, Миша, с деньгами-то мы и без ума проживем!

В) Миша, не нервируй меня!

5. Чем заканчивается фильм "Невероятные приключения итальянцев в России"?

А) Миграционная служба задерживает и депортирует итальянцев.

Б) Андрей улетает с Ольгой в Италию.

В) Ольга остается в СССР.

Правильные ответы:

1. — В) Афоня встречает Катю, которая стоит на краю летного поля с чемоданчиком в руке.

2. — В) Надя вновь приходит играть в настольный теннис с Геной и понимает, что он и есть ее судьба.

3. — А) Где вы теперь, друзья моей юности? Вы, бескорыстные подружки?

4. — Б) Ничего, Миша, с деньгами-то мы и без ума проживем!

5. — В) Ольга остается в СССР.