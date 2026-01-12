Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз

Кажется, что время законного безделья ушло безвозвратно, но для нас подготовили неожиданный реванш.



Неприлично длинные новогодние выходные подошли к концу, и страну накрывает коллективная тоска. Возвращаться из уютной "салатно-игристо-лежательной комы" в суровую реальность будильников и дедлайнов — занятие грустное, неприятное и откровенно ленивое. Однако не спешите расстраиваться и убирать далеко праздничное настроение.

Если внимательно изучить производственный календарь наступившего года, становится ясно: впереди нас ждет еще огромное количество праздников и выходных. Мы подсчитали, что в сумме они дают возможность легально не работать еще очень долго. Календарь приготовил для россиян приятный сюрприз, разбросав дни отдыха по всему году.

Вот главные поводы для радости, которые уже не за горами:

Февраль и Март. Гендерные праздники традиционно подарят нам дополнительные дни отдыха. День защитника Отечества и Международный женский день — отличный повод устроить себе мини-отпуск в конце зимы и начале весны. Майский марафон. Самый любимый период россиян после Нового года. Первомай и День Победы традиционно превращаются в длинные каникулы, идеально подходящие для открытия дачного сезона и шашлыков. Летние и осенние бонусы. Не стоит забывать про День России в июне и День народного единства в ноябре, которые также позволят перевести дух среди рабочей недели.

Так что вместо того, чтобы грустить об ушедшем оливье, самое время заняться стратегическим планированием. Эксперты советуют уже сейчас мониторить билеты и бронировать отели — цены пока не взлетели до небес. И неважно, что вы кинете в корзину на маркетплейсах — сланцы с купальниками для пляжа или новые горнолыжные костюмы для покорения вершин. Главное — помнить, что поводов отдохнуть в этом году будет еще предостаточно.