Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников

Новогодние праздники – это настоящий марафон застолий. Корпоративы, встречи с друзьями, семейные ужины... И пока мы наслаждаемся оливье и селедкой под шубой, один из главных органов нашего тела молча принимает на себя удар.



Как объяснила в своем телеграм-канале врач Ирина Баранова, наша "королева пищеварения" — поджелудочная железа — очень долго терпит, прежде чем подать сигнал бедствия.

Тихие сигналы SOS, которые мы привыкли игнорировать

Самая большая опасность в том, что поджелудочная не болит до последнего. Острая боль — это уже крик о помощи, когда ситуация стала критической. Но есть "тихие" симптомы, которые появляются задолго до этого и которые мы часто списываем на "просто переел".

Проверьте себя, не замечали ли вы у себя:

Тяжесть, отрыжку или вздутие почти после каждой еды. Непонятный дискомфорт в левом подреберье. Легкую тошноту, особенно после жирной или жареной пищи. Проблемы со стулом (он стал обильным, жирным или имеет неприятный запах).

Если вы узнали себя хотя бы в одном из пунктов, знайте: это не норма, а первый звоночек от вашей поджелудочной. Игнорировать его — значит рисковать однажды столкнуться с острым панкреатитом, а в перспективе — и с сахарным диабетом.

Важно: если у вас появилась острая, опоясывающая боль, немедленно вызывайте скорую!

Главные помощники: почему не надо бояться ферментов?

Что же делать? Неужели отменять все застолья? Конечно, нет. Но "королеве пищеварения" можно и нужно помочь. И главные помощники здесь — пищеварительные ферменты.

Многие боятся их принимать, веря в миф, что от этого поджелудочная "обленится". Как объясняет доктор Баранова, это заблуждение.

"Для лучшего понимания: во время каждого приема пищи вырабатывается до 800 000 единиц липазы, а в одной капсуле ферментов содержится 25-50 000 единиц", — пишет она.

Такая крошечная доза никак не заставит железу "отказаться" от работы, но поможет ей справиться с тяжелой пищей во время праздников.

Как правильно принимать ферменты?

Идеальный вариант — когда препарат и дозировку вам подбирает врач. Но если вы просто хотите подстраховаться во время обильного застолья, Ирина Баранова дает несколько общих рекомендаций:

Выбирайте ферменты в кишечнорастворимой оболочке (так они дойдут до "места назначения", а не растворятся в желудке).

Принимайте их во время или сразу после еды.

При дискомфорте после жирной пищи или во время большого застолья можно принять минимальную дозировку (25-50 000 единиц).

Заклятый враг №1: что алкоголь делает с вашей поджелудочной

Если жирная пища — это просто тяжелая работа для поджелудочной, то алкоголь — ее заклятый враг. Он вызывает спазм протоков железы. Ферменты, которые должны были выйти и переваривать пищу, остаются запертыми внутри и начинают... переваривать сам орган. Это прямой путь к панкреатиту и даже панкреонекрозу — состоянию с очень высокой смертностью. Так что, поднимая очередной бокал, стоит задуматься: стоит ли минутное поддержание "праздничного образа" такого огромного риска для здоровья?

Праздники — это повод не для пищевых марафонов, а для радости и разумной заботы о себе. И ваша поджелудочная точно скажет вам за это спасибо.