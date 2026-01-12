Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Понедельник 12 января

06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 13:19Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 10:12Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 18:47Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 16:51Названы топ-5 самых востребованных профессий в России 13:14Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками 10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор

Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор
191

В условиях нестабильного рынка недвижимости вопрос о том, как продать квартиру выгоднее, становится особенно актуальным.

Архитектор Павел Матвеев поделился своими рекомендациями по грамотной планировке жилья. Это знание может значительно повысить стоимость и привлекательность квартиры для потенциальных покупателей.

Первое, на что обратил внимание Матвеев, — это соразмерность комнат и их функциональность. Эксперт подчеркнул, что не всегда количество комнат является решающим фактором. Например, три маленькие спальни в квартире площадью 60 квадратных метров могут оказаться менее удобными и практичными, чем две просторные.

"Важно, чтобы планировка была сбалансированной", — сообщил архитектор.

Неправильное распределение площади, например, огромная гостиная при крошечной кухне или слишком большой холл, который отнимает место у жилых зон, может отпугнуть покупателей. Матвеев рекомендует находить оптимальный баланс между общественными и приватными зонами.

Это значит, что при проектировании пространства нужно учитывать повседневные маршруты жильцов. Необходимо задуматься о том, насколько удобно будет перемещаться по квартире, например, из спальни в ванную или на кухню. Удобство передвижения — ключевой момент, который влияет на восприятие квартиры.

Еще одним важным аспектом является форма и конструктивные элементы помещений. Архитектор настоятельно советует избегать скошенных стен и острых углов, если они не выполняют конкретную полезную функцию. Простые прямоугольные формы более универсальны и легче воспринимаются покупателями.

"Грамотная планировка сделает жилье ликвидным даже через 10 лет", — отметил специалист.

Также стоит отметить, что потенциальные покупатели на подсознательном уровне оценивают логику и удобство пространства. Даже если отделка квартиры устарела, хорошо продуманная планировка может стать решающим фактором при принятии решения о покупке. "Чаще всего покупатель понимает, что ему не придется вкладываться в дорогостоящую перепланировку со сносом стен и переносом коммуникаций", — резюмировал Матвеев.

Шоу-бизнес в Telegram

12 января 2026, 06:38
Фото: Freepik
Газета.ru✓ Надежный источник

По теме

Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену

Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить

Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить
Выдающийся персидский мыслитель и поэт Омар Хайям оставил после себя множество мудрых изречений, которые актуальны и по сей день. Его философия жизни затрагивает важные аспекты человеческого существования, в том числе и отношение к деньгам. Хайям утверждал, что накопление материальных благ не является целью жизни, а скорее отвлекающим фактором, мешающим наслаждаться настоящим моментом.

Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование

Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование
В последние годы внимание ученых и медиков все больше сосредоточено на факторах, влияющих на зрение и его качество. Одним из таких факторов, который не так очевиден, но способен оказывать значительное влияние на работу глаз, являются разговоры во время вождения автомобиля.

Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению

Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению
Когда праздничные дни подходят к концу, перед многими встает вопрос: что делать с елкой? Как правильно утилизировать это зеленое чудо, чтобы не навредить окружающей среде и не создать неудобств себе и соседям? Когда праздник позади, многие склоняются к мысли о том, что проще всего просто выбросить елку.

"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом

"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом
На просторах Сети многие находят уникальные вещи, которые невозможно купить в обычных магазинах. Однако иногда такие покупки могут обернуться настоящим разочарованием. Ярким примером этого стала история девушки, которая поделилась своим опытом на Reddit после покупки юбки через популярную платформу.

Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование

Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование
Более половины россиян (54%) провели новогодние праздники 2026 года, занимаясь ремонтом своих домов и квартир. Это значительное увеличение интереса к благоустройству жилья на 15 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, когда желание обновить интерьер выражали только 39% опрошенных.

Выбор читателей

10/01СбтТест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 10/01СбтГуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 10/01СбтКак быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 10/01СбтРиелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 11/01ВскСамые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 11/01Вск"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом