Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование

В последние годы внимание ученых и медиков все больше сосредоточено на факторах, влияющих на зрение и его качество.

Одним из таких факторов, который не так очевиден, но способен оказывать значительное влияние на работу глаз, являются разговоры во время вождения автомобиля. Исследование, проведенное специалистами из Университета здравоохранения Фудзиты и опубликованное в журнале PLOS ONE, выявило интересные результаты, касающиеся этой проблемы.

В рамках эксперимента 30 здоровых участников были подвергнуты тестированию в трех различных условиях: во время разговора, при пассивном прослушивании текста и в состоянии полного покоя без дополнительной нагрузки. Результаты показали, что разговоры, даже самые обычные, значительно замедляют ключевые этапы движения глаз.

Это проявляется в увеличении времени реакции взгляда, замедлении его перемещения к целевым объектам и ухудшении фиксации на них. Эти задержки происходят на ранних этапах зрительной обработки информации.

Авторы исследования отмечают, что хотя каждая отдельная задержка может показаться незначительной, в реальных условиях они способны накапливаться и приводить к более позднему обнаружению потенциальных опасностей на дороге.

Например, водителю может потребоваться больше времени для распознавания пешеходов, дорожных знаков или других препятствий. Это особенно критично, учитывая, что около 90% информации, необходимой для безопасного вождения, человек получает именно через зрение.

Интересно, что когнитивная нагрузка от беседы может затрагивать не только механизмы восприятия, но и процессы распознавания и принятия решений. Это означает, что разговор по телефону или даже просто беседа с пассажиром могут стать причиной повышения риска ошибок и аварий в сложных ситуациях. Данная находка подчеркивает важность осознания влияния отвлекающих факторов на безопасность дорожного движения.

Исследование также перекликается с предыдущими работами ученых, которые установили, что диабет второго типа может начинать воздействовать на зрение раньше, чем это фиксируют стандартные офтальмологические обследования. Это подчеркивает необходимость регулярного мониторинга состояния здоровья и внимательного отношения к изменениям в зрении.