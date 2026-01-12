Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины

Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины
479

Пока в Москве безуспешно пытаются попасть в спорную недвижимость, ее знаменитая хозяйка обнаружилась там, где сутки проживания стоят целое состояние.

Народная артистка России Лариса Долина покинула страну на фоне продолжающейся эпопеи с передаче квартиры в Хамовниках. Певица решила дистанцироваться от судебных проблем и улетела вместе с дочерью и внучкой в Абу-Даби. Там она нашла себе временный "приют", который разительно отличается от скромного жилья — звезда обосновалась в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island на острове Саадият.

Условия в этом "убежище" поистине королевские. Стоимость проживания здесь варьируется от 300 тысяч до 1 миллиона рублей в сутки. В программу "выживания" вдали от родины входят бассейны, спа-процедуры, массажи и вечеринки с диджеями. Питание тоже соответствующее: постояльцам подают изысканные морепродукты, а также блюда японской и итальянской кухни.

Тем временем в Москве ситуация остается напряженной. Законная владелица квартиры, социолог Полина Лурье, до сих пор не может получить ключи от своей недвижимости. Как сообщает Telegram-канал Mash, официальная сдача жилья перенесена ориентировочно на 20 января — именно к этому сроку исполнительница планирует вернуться из своего дорогостоящего отпуска.

Задержка объясняется юридическими проволочками. Ранее адвокат артистки Мария Пухова заявила, что сторона покупательницы отказалась подписывать акт приема-передачи из-за некорректной даты в документе. Поскольку сейчас Долиной нет в Москве, представитель Лурье приняла решение дождаться личного возвращения артистки, чтобы завершить процедуру. Так что пока певица наслаждается солнцем Персидского залива, двери квартиры в Хамовниках остаются закрытыми для новой хозяйки.

Шоу-бизнес в Telegram

12 января 2026, 08:30
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @mash✓ Надежный источник

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

