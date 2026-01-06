47 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников

В январе 1979 года на экраны вышел советский мюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" с Олегом Табаковым в одной из ролей.

Картина сочетает в себе элементы комедии и музыки, что делает его особенно привлекательным для просмотра в период новогодних праздников. Жанр мюзикла требует от создателей не только качественной музыки, но и яркого юмора — этом плане картина справляется с задачей отлично.

С первых минут зрителя встречает обилие музыкальных номеров и зажигательных песен. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич отстоял право фильма на экранизацию, несмотря на первоначальные сомнения о чрезмерном количестве музыкальных вставок. В результате мы получаем динамичное действие, наполненное мелодиями, которые, к сожалению, не все стали народными хитами. Самой запоминающейся, безусловно, остается песня гадалки "Ежедневно меняется мода…", которая вписалась в культурный контекст своего времени.

Стоит отметить, что исполнение музыкальных номеров не кажется однообразным. Девушки в ярких костюмах и париках не утомляют зрителя на протяжении всего фильма. Драматургия "Ах, водевиль, водевиль…" действительно довольно проста, но это не делает ее менее привлекательной для искушенного зрителя.

В конце фильма мы видим появление Верочкиной дочери, что подчеркивает связь поколений. Что касается юмора, то для музыкальной комедии его здесь предостаточно. Однако фильм больше склоняется к жанру музыкального кино, нежели к комедийному. По сюжету он напоминает другую советскую картину — "Лев Гурыч Синичкин" (1974), что также вызывает определенные ассоциации.

Актерский состав заслуживает отдельного упоминания. Олег Табаков, Михаил Пуговкин, Людмила Крылова и Галина Беляева справляются со своими ролями на высоком уровне. Их игра добавляет фильму живости и энергии, несмотря на некоторые недостатки в сценарии. В итоге "Ах, водевиль, водевиль…" может стать идеальным музыкальным фильмом с элементами юмора, который создает хорошее настроение и оставляет приятные воспоминания о себе.