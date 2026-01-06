47 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Вторник 6 января

13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

47 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников

47 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников
88

В январе 1979 года на экраны вышел советский мюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" с Олегом Табаковым в одной из ролей.

Картина сочетает в себе элементы комедии и музыки, что делает его особенно привлекательным для просмотра в период новогодних праздников. Жанр мюзикла требует от создателей не только качественной музыки, но и яркого юмора — этом плане картина справляется с задачей отлично.

С первых минут зрителя встречает обилие музыкальных номеров и зажигательных песен. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич отстоял право фильма на экранизацию, несмотря на первоначальные сомнения о чрезмерном количестве музыкальных вставок. В результате мы получаем динамичное действие, наполненное мелодиями, которые, к сожалению, не все стали народными хитами. Самой запоминающейся, безусловно, остается песня гадалки "Ежедневно меняется мода…", которая вписалась в культурный контекст своего времени.

Кадр из фильма "Ах, водевиль, водевиль…" (1979) / Мосфильм

Стоит отметить, что исполнение музыкальных номеров не кажется однообразным. Девушки в ярких костюмах и париках не утомляют зрителя на протяжении всего фильма. Драматургия "Ах, водевиль, водевиль…" действительно довольно проста, но это не делает ее менее привлекательной для искушенного зрителя.

В конце фильма мы видим появление Верочкиной дочери, что подчеркивает связь поколений. Что касается юмора, то для музыкальной комедии его здесь предостаточно. Однако фильм больше склоняется к жанру музыкального кино, нежели к комедийному. По сюжету он напоминает другую советскую картину — "Лев Гурыч Синичкин" (1974), что также вызывает определенные ассоциации.

Актерский состав заслуживает отдельного упоминания. Олег Табаков, Михаил Пуговкин, Людмила Крылова и Галина Беляева справляются со своими ролями на высоком уровне. Их игра добавляет фильму живости и энергии, несмотря на некоторые недостатки в сценарии. В итоге "Ах, водевиль, водевиль…" может стать идеальным музыкальным фильмом с элементами юмора, который создает хорошее настроение и оставляет приятные воспоминания о себе.

Шоу-бизнес в Telegram

6 января 2026, 13:09
Кадр из фильма "Ах, водевиль, водевиль…" (1979) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день

Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника

Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника
Рождественский сочельник – это важный день, предшествующий празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января по юлианскому календарю. Дата Рождественский сочельник — это важный день, предшествующий празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января по юлианскому календарю.

Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму
Омар Хайям, великий персидский поэт и мудрец, воспевал радость земной жизни, любовь и вино. Он не писал семейных кодексов, но вся его философия пронизана идеей о том, как важно ценить гармонию и не отравлять настоящее призраками прошлого или ядом ненужных слов. Хотя прямого трактата "О чем молчать жене" у Хайяма нет, народная мудрость, вдохновленная его стихами, сформулировала несколько "тайн".

Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса

Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса
Каникулы подходят к концу, и одна только мысль о рабочих буднях может вызывать легкую панику. Организм привык к отдыху, и возвращение в строгий график — это всегда небольшой стресс.

Тест: Какой вы зимний напиток?

Тест: Какой вы зимний напиток?
Какой же напиток лучше всего отражает вашу суть в эти зимние дни? Пройдите наш тест и узнайте! Зимние напитки — это не просто способ согреться.

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников
Новогодние праздники – это настоящий марафон застолий. Корпоративы, встречи с друзьями, семейные ужины... И пока мы наслаждаемся оливье и селедкой под шубой, один из главных органов нашего тела молча принимает на себя удар. Как объяснила в своем телеграм-канале врач Ирина Баранова, наша "королева пищеварения" — поджелудочная железа — очень долго терпит, прежде чем подать сигнал бедствия.

Выбор читателей

04/01ВскВикторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 04/01ВскТепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 04/01ВскСнежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 05/01ПндНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 05/01ПндНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 05/01ПндТест: Какой вы зимний напиток?