Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке

В этот день наши предки старались соблюдать особые правила, чтобы случайно не принести в дом чужую беду.



12 января по народному календарю отмечают день Анисьи Желудочницы. В старину верили, что в это время нечистая сила особенно активна. Чтобы защитить себя и близких, люди следовали строгим запретам. Нарушение этих древних традиций, по поверьям, могло обернуться серьезными проблемами со здоровьем и удачей на весь год.

Соль и рукоделие: главные домашние запреты

Особое внимание в этот день уделяли привычным бытовым вещам, которые могли стать источником проблем.

Самый строгий запрет касался соли. 12 января категорически нельзя брать соль у соседей или принимать ее в подарок. Предки были уверены, что вместе с ней в дом попадут чужие болезни и семейные неурядицы. Если же рассыпать соль в этот день, крупной ссоры между домочадцами не избежать.

Также женщинам не рекомендовали заниматься рукоделием. Прясть, вязать и шить в день Анисьи считалось плохой приметой. Люди верили, что нитки могут "запутать" судьбу, и год пройдет в суете и лишних хлопотах.

Опасности на улице: почему нельзя ничего подбирать

За порогом дома тоже нужно было сохранять бдительность, особенно на дорогах.

12 января считается очень опасным поднимать что-либо с земли, особенно на перекрестках. Если вы увидели платок, монету или украшение, лучше пройдите мимо. В народе считали, что именно на перекрестки колдуны "скидывают" порчу через вещи. Подняв такую находку, человек забирает чужую беду себе.

С осторожностью относились и к подаркам от малознакомых людей. Если чужак настойчиво предлагает угощение или вещь, лучше вежливо отказаться, чтобы избежать сглаза.

Еда и сны: знаки будущего

Несмотря на строгие запреты, день Анисьи был временем сытных ужинов и предсказаний.

На столе обязательно присутствовали блюда из свинины. Анисью назвали "Желудочницей", потому что в этот день по свиным внутренностям гадали на погоду. Гладкая селезенка обещала суровую зиму, а пустой желудок говорил о том, что тепло придет нескоро.

Сны в ночь на 12 января считались вещими. Особенно внимательно относились к сновидениям, связанным с землей или дорогой — они предвещали скорые перемены в жизни.