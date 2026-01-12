Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Понедельник 12 января

12 января
Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке

Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке
35

В этот день наши предки старались соблюдать особые правила, чтобы случайно не принести в дом чужую беду.

12 января по народному календарю отмечают день Анисьи Желудочницы. В старину верили, что в это время нечистая сила особенно активна. Чтобы защитить себя и близких, люди следовали строгим запретам. Нарушение этих древних традиций, по поверьям, могло обернуться серьезными проблемами со здоровьем и удачей на весь год.

Соль и рукоделие: главные домашние запреты

Особое внимание в этот день уделяли привычным бытовым вещам, которые могли стать источником проблем.

Самый строгий запрет касался соли. 12 января категорически нельзя брать соль у соседей или принимать ее в подарок. Предки были уверены, что вместе с ней в дом попадут чужие болезни и семейные неурядицы. Если же рассыпать соль в этот день, крупной ссоры между домочадцами не избежать.

Также женщинам не рекомендовали заниматься рукоделием. Прясть, вязать и шить в день Анисьи считалось плохой приметой. Люди верили, что нитки могут "запутать" судьбу, и год пройдет в суете и лишних хлопотах.

Опасности на улице: почему нельзя ничего подбирать

За порогом дома тоже нужно было сохранять бдительность, особенно на дорогах.

12 января считается очень опасным поднимать что-либо с земли, особенно на перекрестках. Если вы увидели платок, монету или украшение, лучше пройдите мимо. В народе считали, что именно на перекрестки колдуны "скидывают" порчу через вещи. Подняв такую находку, человек забирает чужую беду себе.

С осторожностью относились и к подаркам от малознакомых людей. Если чужак настойчиво предлагает угощение или вещь, лучше вежливо отказаться, чтобы избежать сглаза.

Еда и сны: знаки будущего

Несмотря на строгие запреты, день Анисьи был временем сытных ужинов и предсказаний.

На столе обязательно присутствовали блюда из свинины. Анисью назвали "Желудочницей", потому что в этот день по свиным внутренностям гадали на погоду. Гладкая селезенка обещала суровую зиму, а пустой желудок говорил о том, что тепло придет нескоро.

Сны в ночь на 12 января считались вещими. Особенно внимательно относились к сновидениям, связанным с землей или дорогой — они предвещали скорые перемены в жизни.

12 января 2026, 10:35
Фото: freepik.com
Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз
Кажется, что время законного безделья ушло безвозвратно, но для нас подготовили неожиданный реванш. Неприлично длинные новогодние выходные подошли к концу, и страну накрывает коллективная тоска.

Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины
Пока в Москве безуспешно пытаются попасть в спорную недвижимость, ее знаменитая хозяйка обнаружилась там, где сутки проживания стоят целое состояние. Народная артистка России Лариса Долина покинула страну на фоне продолжающейся эпопеи с передаче квартиры в Хамовниках.

Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор
В условиях нестабильного рынка недвижимости вопрос о том, как продать квартиру выгоднее, становится особенно актуальным. Архитектор Павел Матвеев поделился своими рекомендациями по грамотной планировке жилья.

Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить
Выдающийся персидский мыслитель и поэт Омар Хайям оставил после себя множество мудрых изречений, которые актуальны и по сей день. Его философия жизни затрагивает важные аспекты человеческого существования, в том числе и отношение к деньгам. Хайям утверждал, что накопление материальных благ не является целью жизни, а скорее отвлекающим фактором, мешающим наслаждаться настоящим моментом.

Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование
В последние годы внимание ученых и медиков все больше сосредоточено на факторах, влияющих на зрение и его качество. Одним из таких факторов, который не так очевиден, но способен оказывать значительное влияние на работу глаз, являются разговоры во время вождения автомобиля.

