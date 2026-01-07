Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники

МВД России и Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин выпустили предупреждение для граждан о возможных уловках мошенников.

В своем телеграм-канале "Вестник Киберполиции России" они перечислили основные схемы, которые могут использовать злоумышленники в этот праздничный период. Одной из наиболее распространенных тактик станет размещение объявлений с заманчивыми предложениями.

Например, мошенники могут предлагать технику Apple по ценам, сопоставимым с стоимостью елочных игрушек, или другие товары со скидками до 90%. Такие предложения выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой, и именно на этом строится их эффективность. Многие люди, желая сэкономить в преддверии праздников, могут попасться на этот крючок.

Еще одна угроза исходит от рассылки вредоносного программного обеспечения. МВД предупреждает, что в праздничный период мошенники могут маскировать вирусы под новогодние открытки или поздравления. Открытие таких сообщений может привести к заражению устройства и потере личных данных, что особенно опасно в условиях активного использования интернета для покупок и общения.

Кроме того, злоумышленники будут звонить потенциальным жертвам, представляясь знакомыми и прося о срочной помощи. Для большей убедительности они могут использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы изменить голос, что делает их обман еще более правдоподобным. Важно помнить, что в такие моменты следует быть особенно внимательными и не поддаваться эмоциям.

Не обойдут стороной мошенники и детей. МВД сообщает, что они могут предлагать несовершеннолетним "несложную работу", которая на самом деле может оказаться связанной с финансовыми преступлениями. Это еще один повод для родителей быть на чеку и объяснять своим детям возможные риски.

Артем Шейкин подчеркнул, что мошенники активно используют праздничную атмосферу, играя на эмоциях и доверии людей. В это время года многие стремятся сделать добро своим близким и помочь им, что только облегчает задачу злоумышленников. Поэтому важно сохранять критическое мышление и соблюдать правила цифровой безопасности.

Ранее также сообщалось о так называемых "праздничных приманках", когда мошенники предлагают гражданам купить новогодние подарочные наборы по низким ценам. Такие предложения могут оказаться ловушкой, поэтому перед покупкой стоит тщательно проверять информацию и доверять только проверенным источникам.