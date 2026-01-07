Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Среда 7 января

19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы
МВД России и Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин выпустили предупреждение для граждан о возможных уловках мошенников.

В своем телеграм-канале "Вестник Киберполиции России" они перечислили основные схемы, которые могут использовать злоумышленники в этот праздничный период. Одной из наиболее распространенных тактик станет размещение объявлений с заманчивыми предложениями.

Например, мошенники могут предлагать технику Apple по ценам, сопоставимым с стоимостью елочных игрушек, или другие товары со скидками до 90%. Такие предложения выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой, и именно на этом строится их эффективность. Многие люди, желая сэкономить в преддверии праздников, могут попасться на этот крючок.

Еще одна угроза исходит от рассылки вредоносного программного обеспечения. МВД предупреждает, что в праздничный период мошенники могут маскировать вирусы под новогодние открытки или поздравления. Открытие таких сообщений может привести к заражению устройства и потере личных данных, что особенно опасно в условиях активного использования интернета для покупок и общения.

Кроме того, злоумышленники будут звонить потенциальным жертвам, представляясь знакомыми и прося о срочной помощи. Для большей убедительности они могут использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы изменить голос, что делает их обман еще более правдоподобным. Важно помнить, что в такие моменты следует быть особенно внимательными и не поддаваться эмоциям.

Не обойдут стороной мошенники и детей. МВД сообщает, что они могут предлагать несовершеннолетним "несложную работу", которая на самом деле может оказаться связанной с финансовыми преступлениями. Это еще один повод для родителей быть на чеку и объяснять своим детям возможные риски.

Артем Шейкин подчеркнул, что мошенники активно используют праздничную атмосферу, играя на эмоциях и доверии людей. В это время года многие стремятся сделать добро своим близким и помочь им, что только облегчает задачу злоумышленников. Поэтому важно сохранять критическое мышление и соблюдать правила цифровой безопасности.

Ранее также сообщалось о так называемых "праздничных приманках", когда мошенники предлагают гражданам купить новогодние подарочные наборы по низким ценам. Такие предложения могут оказаться ловушкой, поэтому перед покупкой стоит тщательно проверять информацию и доверять только проверенным источникам.

7 января 2026, 19:14
Фото: Freepik
