Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Воскресенье 11 января

13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 13:19Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 10:12Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 18:47Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 16:51Названы топ-5 самых востребованных профессий в России 13:14Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками 10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование

Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование
155

Более половины россиян (54%) провели новогодние праздники 2026 года, занимаясь ремонтом своих домов и квартир.

Это значительное увеличение интереса к благоустройству жилья на 15 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, когда желание обновить интерьер выражали только 39% опрошенных. Такую динамику эксперты связывают с более длительными каникулами в 2026 году, которые предоставили россиянам дополнительное время для реализации своих задумок. Наиболее популярными направлениями ремонта среди россиян остаются мелкие обновления и декорирование интерьера.

36% респондентов занялись именно этим, в то время как 18% уделили внимание декоративным элементам. Интересно, что 19% опрошенных сосредоточились на переделке одного конкретного помещения. Лишь 8% респондентов были готовы взять на себя более масштабные строительные работы с нуля.

Ранее эксперты отмечали, что грамотный подход к ремонту может значительно увеличить ликвидность квартиры. Например, стоит избегать сложных архитектурных решений, таких как скошенные стены и кривые углы, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей. Вместо этого рекомендуется использовать простые и понятные формы, а также продуманную планировку, что позволит сохранить актуальность жилья даже через десятилетия.

Шоу-бизнес в Telegram

11 января 2026, 13:38
Фото: Freepik
РИА Новости✓ Надежный источник

По теме

Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой

Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах

Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах
С началом нового года традиционно приходит время заглядывать в будущее. С началом нового года традиционно приходит время заглядывать в будущее.

Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год

Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год
В последние годы рынок первичной недвижимости претерпевает значительные изменения. 2026 год обещает стать поворотным моментом для многих участников этого сектора. Директор по продажам компании Asterus, Татьяна Шибанова, поделилась своими прогнозами и обозначила ключевые тренды, которые будут определять рынок в ближайшем будущем.

Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса

Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса
Новогодние праздники – это время волшебства, радости и, к сожалению, хаоса. После веселья и застолий в доме часто остаются не только теплые воспоминания, но и беспорядок, от которого хочется избавиться как можно скорее. Чтобы вернуть уют и чистоту, не нужно прибегать к героическим усилиям — достаточно следовать нескольким проверенным советам.

Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование

Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование
Врачи сравнили пользу одной продолжительной прогулки с несколькими короткими физическими активностями и пришли к интересным выводам. Результаты исследования показали, что люди, которые гуляют не менее 15 минут подряд, имеют значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных заболеваний.

Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР?

Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР?
Культовые советские фильмы оставили незабываемый след в сердцах зрителей. Они стали символами целой эпохи, наполненной эмоциями и жизненными уроками. Киноленты заставляют нас смеяться и плакать, погружая в мир, где любовь и дружба преодолевают все преграды.

Выбор читателей

09/01ПтнНевролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 09/01ПтнНазваны топ-5 самых востребованных профессий в России 10/01СбтТест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 10/01СбтГуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 10/01СбтКак быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 10/01СбтРиелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год