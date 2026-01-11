Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Воскресенье 11 января

"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом

"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом
382

На просторах Сети многие находят уникальные вещи, которые невозможно купить в обычных магазинах. Однако иногда такие покупки могут обернуться настоящим разочарованием.

Ярким примером этого стала история девушки, которая поделилась своим опытом на Reddit после покупки юбки через популярную платформу. Пользовательница решила обновить свой гардероб и заказала юбку от бренда Hell Bunny за 65 фунтов стерлингов (около семи тысяч рублей).

Она была уверена, что получит стильный и качественный предмет одежды, который станет отличным дополнением к ее образу. Однако, когда посылка наконец пришла, ожидания девушки столкнулись с суровой реальностью.

При открытии коробки она была неприятно удивлена: юбка оказалась покрыта шерстью животного. Также на ней отсутствовали ленты, которые должны были придавать изделию законченный вид. Более того, этикетка на ткани была порвана, что также вызывало сомнения в качестве товара.

"Я и не подозревала, что покупаю подержанную лежанку для питомца", — с иронией отметила она в своем посте.

Поняв, что юбка не соответствует заявленным характеристикам, девушка решила обратиться к продавцу с просьбой о возмещении части денег за некачественный товар. Она надеялась на понимание и готовность решить возникшую проблему.

Однако ответ продавца стал для нее еще одним разочарованием: он попросил ее оплатить возврат товара. Это вызвало у девушки чувство несправедливости и недовольства, так как она считала, что не должна нести дополнительные расходы из-за недостатков, которые были не по ее вине.

История пользовательницы Reddit стала вирусной и вызвала бурное обсуждение среди других юзеров. Многие поддержали ее и выразили солидарность, отметив, что подобные ситуации происходят довольно часто. Некоторые пользователи даже поделились своими аналогичными историями о неудачных покупках на вторичном рынке.

11 января 2026, 16:21
Фото: Freepik
Reddit✓ Надежный источник

