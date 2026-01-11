"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом

Ярким примером этого стала история девушки, которая поделилась своим опытом на Reddit после покупки юбки через популярную платформу. Пользовательница решила обновить свой гардероб и заказала юбку от бренда Hell Bunny за 65 фунтов стерлингов (около семи тысяч рублей).
Она была уверена, что получит стильный и качественный предмет одежды, который станет отличным дополнением к ее образу. Однако, когда посылка наконец пришла, ожидания девушки столкнулись с суровой реальностью.
При открытии коробки она была неприятно удивлена: юбка оказалась покрыта шерстью животного. Также на ней отсутствовали ленты, которые должны были придавать изделию законченный вид. Более того, этикетка на ткани была порвана, что также вызывало сомнения в качестве товара.
"Я и не подозревала, что покупаю подержанную лежанку для питомца", — с иронией отметила она в своем посте.
Поняв, что юбка не соответствует заявленным характеристикам, девушка решила обратиться к продавцу с просьбой о возмещении части денег за некачественный товар. Она надеялась на понимание и готовность решить возникшую проблему.
Однако ответ продавца стал для нее еще одним разочарованием: он попросил ее оплатить возврат товара. Это вызвало у девушки чувство несправедливости и недовольства, так как она считала, что не должна нести дополнительные расходы из-за недостатков, которые были не по ее вине.
История пользовательницы Reddit стала вирусной и вызвала бурное обсуждение среди других юзеров. Многие поддержали ее и выразили солидарность, отметив, что подобные ситуации происходят довольно часто. Некоторые пользователи даже поделились своими аналогичными историями о неудачных покупках на вторичном рынке.