Воскресенье 11 января

18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению
16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом
13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование
10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах
19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год
16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса
Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению

Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению
235

Когда праздничные дни подходят к концу, перед многими встает вопрос: что делать с елкой? Как правильно утилизировать это зеленое чудо, чтобы не навредить окружающей среде и не создать неудобств себе и соседям?

Когда праздник позади, многие склоняются к мысли о том, что проще всего просто выбросить елку. Однако даже в этом случае важно действовать разумно. Выносить дерево на лестничную клетку или выбрасывать в мусоропровод не рекомендуется. Это не только нарушает нормы жилищного кодекса и санитарные правила, но и может вызвать недовольство соседей. Кроме того, выброшенная в мусорный контейнер елка может привести к поломке мусоровоза, когда дерево будет прессоваться вместе с другими отходами.

Лучший вариант — оставить живую елку на специально отведенных площадках для крупногабаритных отходов рядом с мусорными контейнерами. Региональные операторы соберут ненужные деревья и отправят их на переработку. Прежде чем выбрасывать елку, обязательно снимите с нее все украшения и мишуру. После переработки елки могут быть использованы в качестве топлива на котельных или для создания укрытий для птиц.

Если говорить о живых елках, то стоит отметить, что в последние годы наблюдается снижение интереса к ним. В сезоне 2024-2025 годов было зафиксировано резкое снижение спроса на натуральные елки. Это связано с тем, что многие люди предпочитают более удобные и долговечные искусственные деревья.

Основной пик выноса елок из домов приходится на конец праздничной недели. Это связано с тем, что многие люди начинают избавляться от деревьев, которые не удалось продать до Нового года. Интересно, что последние ели могут выноситься даже до 8 марта.

Что касается искусственных елок, то их тоже рано или поздно предстоит утилизировать. На данный момент переработка таких материалов еще не налажена, поэтому их можно выбрасывать как обычный мусор. Однако перед этим рекомендуется разобрать дерево на составные части. Лучше всего стараться использовать искусственную ёлку как можно дольше и ремонтировать её при необходимости, а не выбрасывать и покупать новую.

Шоу-бизнес в Telegram

11 января 2026, 18:49
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом

"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом
На просторах Сети многие находят уникальные вещи, которые невозможно купить в обычных магазинах. Однако иногда такие покупки могут обернуться настоящим разочарованием. Ярким примером этого стала история девушки, которая поделилась своим опытом на Reddit после покупки юбки через популярную платформу.

Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование

Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование
Более половины россиян (54%) провели новогодние праздники 2026 года, занимаясь ремонтом своих домов и квартир. Это значительное увеличение интереса к благоустройству жилья на 15 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, когда желание обновить интерьер выражали только 39% опрошенных.

Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах

Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах
С началом нового года традиционно приходит время заглядывать в будущее. С началом нового года традиционно приходит время заглядывать в будущее.

Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год

Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год
В последние годы рынок первичной недвижимости претерпевает значительные изменения. 2026 год обещает стать поворотным моментом для многих участников этого сектора. Директор по продажам компании Asterus, Татьяна Шибанова, поделилась своими прогнозами и обозначила ключевые тренды, которые будут определять рынок в ближайшем будущем.

Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса

Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса
Новогодние праздники – это время волшебства, радости и, к сожалению, хаоса. После веселья и застолий в доме часто остаются не только теплые воспоминания, но и беспорядок, от которого хочется избавиться как можно скорее. Чтобы вернуть уют и чистоту, не нужно прибегать к героическим усилиям — достаточно следовать нескольким проверенным советам.

